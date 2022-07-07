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Сейсембаев: Китай сейчас выкручивает руки России

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Россию "мягко и красиво" толкнули на войну против Украины, считает Сейсембаев
Россию "мягко и красиво" толкнули на войну против Украины, считает Сейсембаев
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Китай будет выжимать из войны, которую против Украины 24 февраля начала Россия, максимум. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев.

По его словам, в Украине сейчас происходит так называемая прокси-война.

"Это не только война Украины с Россией. Это прокси-война, на самом деле, где столкнулись интересы Китая и США. Я бы даже не стал говорить, что интересы России. В данном случае мне кажется, Россию просто мягко и красиво толкнули на эту войну, – сказал Сейсембаев. – Китай сейчас выкручивает руки России, потому что это единственная гавань, куда они могут прийти и продать товары, держать золотовалютные резервы и так далее".

Для примера, продолжил бизнесмен, Китай по потоку "Сила Сибири" получает от РФ газ по ценам "гораздо ниже рыночных".

"И Китай будет выжимать из этой ситуации максимум", – подчеркнул Сейсембаев.

1 мая российский монополист "Газпром" сообщил в Telegram о росте (почти на 60%) экспорта газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" за первые четыре месяца 2022 года.

20 июня Reuters со ссылкой на данные китайской таможни сообщил, что за последний месяц Россия вышла на первое место по поставке нефти в Китай и увеличила экспорт до рекордного уровня.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня. 

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте. 

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки. 12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины.

18 марта возможную помощь Китая России обсудили президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время первого в этом году телефонного разговора. "Байден в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сообщили в Белом доме. Глава КНР, по данным официальных китайских СМИ, сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов ее безопасности, сообщил в апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и "хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Украина, Китай, газ, Казахстан, война, Пекин, нападение, КНР, золотовалютные резервы, война России против Украины, интервью, сила сибири, продажа, Маргулан Сейсембаев, бизнесмен
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