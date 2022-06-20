Госдеп США: Несмотря на заявления о нейтральном отношении к войне в Украине, Китай сделал свой выбор

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы Фото: depositphotos.com

"Мы видели заявления КНР о нейтралитете Китая, но его поведение, его риторика и действия указывают, что это что-то другое. Они все еще инвестируют в тесные отношения с Россией… Несмотря на заявления о нейтральности, Китай сделал выбор", – сказал Прайс.

По его словам, Китай поддерживает Россию "даже после трех месяцев российского вторжения в Украину, несмотря на совершенные зверства, насилие, потерю жизней, несмотря на влияние на мир, включая нехватку продовольствия не только в регионе, но и за его пределами".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

20 июня Reuters со ссылкой на данные китайской таможни сообщил, что за последний месяц Россия вышла на первое место по поставке нефти в Китай и увеличила экспорт до рекордного уровня.