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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Госдеп США: Несмотря на заявления о нейтральном отношении к войне в Украине, Китай сделал свой выбор

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Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы
Фото: depositphotos.com

Китай продолжает сближение с Россией, несмотря на российскую агрессию против Украины. Об этом 17 июня на брифинге заявил спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщает "Голос Америки".

"Мы видели заявления КНР о нейтралитете Китая, но его поведение, его риторика и действия указывают, что это что-то другое. Они все еще инвестируют в тесные отношения с Россией… Несмотря на заявления о нейтральности, Китай сделал выбор", – сказал Прайс.

По его словам, Китай поддерживает Россию "даже после трех месяцев российского вторжения в Украину, несмотря на совершенные зверства, насилие, потерю жизней, несмотря на влияние на мир, включая нехватку продовольствия не только в регионе, но и за его пределами".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

20 июня Reuters со ссылкой на данные китайской таможни сообщил, что за последний месяц Россия вышла на первое место по поставке нефти в Китай и увеличила экспорт до рекордного уровня.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня. 

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте. 

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

Посол Китая в США Цинь Ган назвал дезинформацией сообщения о военной помощи Китая России. Он заявил, что Китай выступает против войны и если будет оказывать какую-либо помощь, то только гуманитарную, а "не [поставлять] оружие и боеприпасы для какой-либо из сторон".

18 марта возможную помощь Китая России обсудили президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время первого в этом году телефонного разговора. "Байден в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сообщили в Белом доме. Глава КНР, по данным официальных китайских СМИ, сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов ее безопасности, сообщил в апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и "хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях".

12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины.

Теги: Россия, Украина, Китай, оружие, Госдепартамент США, помощь, война России против Украины
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