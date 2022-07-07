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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Сейсембаев: В Украине я бы инвестировал в сельское хозяйство. Земля – самый безопасный актив. Осколки собрали – и дальше пахать

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Сейсембаев: Самый безопасный, если можно так сказать, актив в Украине это сельскохозяйственные земли. Война войной, а люди кушать хотят
Сейсембаев: Самый безопасный, если можно так сказать, актив в Украине – это сельскохозяйственные земли. Война  войной, а люди кушать хотят
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев считает, что пока идет война, единственная надежная сфера для инвестиций в Украине – земля. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Ко мне обращались ребята-украинцы, которые живут за границей: "Вы бы инвестировали [сейчас в Украину] или нет?" Я бы так сказал: будучи украинцем (иностранцам сейчас нельзя), я бы инвестировал в земли и сельское хозяйство. Это то, что быстро приспосабливается, это то, что не теряет цену", – сказал Сейсембаев.

Он назвал украинскую землю "землей №1 в мире", "самой плодородной" и посоветовал вкладывать деньги в землю на западе Украины, тем более сейчас, когда цена на нее упала. 

"Война  войной, а люди кушать хотят. Я думаю, [президент РФ Владимир] Путин туда никак не доберется. Если он в начале не добрался, то теперь – и подавно. Поэтому опасности или риски потерь, я считаю, минимальны. Ну а если ракеты будут попадать на поля, то это для земли нестрашно: осколки собрали-подобрали – и дальше пахать. Поэтому самый безопасный, если можно так сказать, актив в Украине – это земли, сельскохозяйственные земли", – убежден бизнесмен. 

При этом он считает, что сейчас бизнесу в Украине очень тяжело, поскольку в условиях военной агрессии сложно думать о прибыли. 

"У меня много [знакомых] бизнесменов в Украине, и я их понимаю. Я говорю: "Ребята, честно говорю, будучи на вашем месте, я бы тоже…" Трудно думать о своей выгоде, когда страна в такой ситуации. Парадокс. Вот ты вроде бизнесмен. Хорошая ниша сейчас – это импорт. В Украине очень большой недостаток всего. Вроде надо сесть на импорт, завозить товары из Европы, но с другой стороны, рука не поднимется на этом зарабатывать. А если на этом не зарабатывать, то расширить свои бизнес-операции ты тоже не можешь. И вот такая борьба морали с экономической целесообразностью", – сказал Сейсембаев.

По его мнению, бизнесу надо время для адаптации, он должен понять и принять, что своей работой только укрепляет страну. 

"Бизнесменам надо будет сделать выбор и понять, что они своей экономической деятельностью не подрывают, они усиливают Украину. Когда думаешь: "Я зарабатываю, когда всем другим плохо, то есть на горе других людей", – это примитивное понимание. На самом деле не так. Если ты зарабатываешь и платишь налоги, ты только поддерживаешь армию, ты приближаешь день победы", – сказал Сейсембаев.

Бизнесмен подчеркнул, что в целом даже психологический климат в стране пока не способствует инвестициям. 

"Психологически бизнесмены еще не перестроились. Я знаю много бизнесменов в Украине, которые работают, но работают либо в ноль, либо прибыль отправляют на благотворительность… Ну у них это чувство вины. А инвестор, понятно, более прагматичен. Он приходит и говорит: "А где здесь прибыль?" Пока прибылью не пахнет. Но, думаю, до осени, еще два-три месяца – и бизнесмены перестроятся. Они поймут, что война войной, а прибыль прибылью. Потому что есть прибыль – можно развиваться, нет прибыли – развиваться невозможно", – объяснил бизнесмен. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По данным Европейской бизнес-ассоциации, из-за военной агрессии России против Украины около 98% украинских компаний понесли потери. За 100 дней активной фазы войны 48% украинских компаний получили убытки в размере до $1 млн, 37% – до $10 млн, 12%  более $10 млн, потерь нет только у 2% компаний. При этом, по информации ассоциации, в полном объеме уже возобновили работу 47% компаний, остальные 50% работают с определенными ограничениями или частично. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что крупный международный бизнес готов сейчас инвестировать в Украину, несмотря на риски. "Очень интересная позиция у них. Они говорят: "Мы прекрасно понимаем, что инвестиция в Украину, расширение бизнеса в Украине сейчас – это чрезвычайно рискованно. Но мы считаем, что именно сейчас надо готовить инвестиции и инвестировать в Украину. Именно сейчас. Чтобы поддержать вас", – пересказал Кулеба разговоры с представителями крупных международных компаний

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, инвестиции, экономика, бизнес, прибыль, российская агрессия, война России против Украины, продажа земли, рынок земли, Маргулан Сейсембаев
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