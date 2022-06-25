Украина получит от Германии €1 млрд на социальные и гуманитарные цели – Минфин Украины

В ведомстве отметили, что соглашение подписывали министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Германии Кристиан Линднер.
Речь идет о грантовом финансировании, средства которого через механизм административного счета Международного валютного фонда будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения.
"Мы надеемся получить средства уже в ближайшее время. Этот грант является чрезвычайно весомым вкладом для поддержки нашего государства в это непростое время", – прокомментировал Марченко.
В Минфине уточнили, что с начала полномасштабной агрессии России 24 февраля Украина получила от правительства ФРГ долгосрочное льготное кредитование общим объемом €300 млн для финансирования государственного бюджета.
По оценке главы Мининфраструктуры Украины Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения российских войск 24 февраля в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет. 21 июня он повторил эту оценку в комментарии Le Monde.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.
21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер говорил, что на восстановление Украины может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи.