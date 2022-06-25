Украина получит от Германии €1 млрд на социальные и гуманитарные цели – Минфин Украины

Украинские власти рассчитывают, что деньги из Германии придут в ближайшее время Фото: ЕРА

В ведомстве отметили, что соглашение подписывали министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Речь идет о грантовом финансировании, средства которого через механизм административного счета Международного валютного фонда будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения.

"Мы надеемся получить средства уже в ближайшее время. Этот грант является чрезвычайно весомым вкладом для поддержки нашего государства в это непростое время", – прокомментировал Марченко.

В Минфине уточнили, что с начала полномасштабной агрессии России 24 февраля Украина получила от правительства ФРГ долгосрочное льготное кредитование общим объемом €300 млн для финансирования государственного бюджета.