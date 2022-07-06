Сейсембаев: Сила в угрозе, а не нападении. Путин напал на Украину и обосрался. Теперь его никто не боится

По словам Сейсембаева, 24 февраля он был в Танзании, восходил на Килиманджаро. В группе были украинцы, когда стало известно о начале вторжения, они вернулись в страну.
"Это был шок, потому что я совсем не ожидал нападения со стороны России. Потому что я считал, что это будет огромная стратегическая ошибка. Сила ведь основная в угрозе, а не в нападении. Одно дело – когда ты угрожаешь и всем страшно, другое – когда ты можешь напасть и, грубо говоря, обосраться, что и произошло. Теперь его никто не боится. Поэтому я считаю, это была огромная политическая ошибка. А с точки зрения человеческих вещей – это немыслимо для нас", – сказал он.
Первые 10 дней боевых действий, по словам бизнесмена, он читал новости и эмоционально переживал происходящее, а потом начал заниматься гуманитарными проектами, сбором и отправкой гуманитарной помощи в Украину.
"Всю мою эффективность и производительность как выдуло. Это был эмоциональный шок, потрясение. Немыслимо в ХХI веке в цивилизованном обществе... Мы думали, мы давно оставили Вторую мировую войну, фашизм где-то далеко в истории. И как удивительно быстро этот дьявол может проснуться внутри нации, внутри людей", – рассказал Сейсембаев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По состоянию на начало июня российские войска оккупировали около 20% территории Украины, говорил президент Владимир Зеленский. До полномасштабного вторжения было оккупировано около 7% территории.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области, и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".