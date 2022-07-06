Сейсембаев: Сила в угрозе, а не нападении. Путин напал на Украину и обосрался. Теперь его никто не боится

Сейсембаев: Мы думали, мы давно оставили Вторую мировую войну, фашизм где-то далеко в истории. И как удивительно быстро этот дьявол может проснуться внутри нации Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

По словам Сейсембаева, 24 февраля он был в Танзании, восходил на Килиманджаро. В группе были украинцы, когда стало известно о начале вторжения, они вернулись в страну.

"Это был шок, потому что я совсем не ожидал нападения со стороны России. Потому что я считал, что это будет огромная стратегическая ошибка. Сила ведь основная в угрозе, а не в нападении. Одно дело – когда ты угрожаешь и всем страшно, другое – когда ты можешь напасть и, грубо говоря, обосраться, что и произошло. Теперь его никто не боится. Поэтому я считаю, это была огромная политическая ошибка. А с точки зрения человеческих вещей – это немыслимо для нас", – сказал он.

Первые 10 дней боевых действий, по словам бизнесмена, он читал новости и эмоционально переживал происходящее, а потом начал заниматься гуманитарными проектами, сбором и отправкой гуманитарной помощи в Украину.

"Всю мою эффективность и производительность как выдуло. Это был эмоциональный шок, потрясение. Немыслимо в ХХI веке в цивилизованном обществе... Мы думали, мы давно оставили Вторую мировую войну, фашизм где-то далеко в истории. И как удивительно быстро этот дьявол может проснуться внутри нации, внутри людей", – рассказал Сейсембаев.

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