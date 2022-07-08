"Сможем многое сделать до конца этого года". Зеленский назвал условия окончания войны в Украине

Зеленского спросили, может ли война, которую 24 февраля против Украины начала Россия, завершиться до Нового года.
"Это зависит от нас, от вас и от того, кто сверху. Если наше государство будет объединено, таким, как сейчас, если мощное оружие будет поступать от наших партнеров вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем многое сделать до конца этого года. Я уверен, можем завершить военную часть этой войны, – ответил президент. – Если мы будем крепкими, как я сказал, то мы можем прийти к тому моменту, когда России придется уже сесть за стол переговоров. Они будут видеть продолжение объединенного мира вокруг Украины, крепость Украины и победу в тех или иных направлениях или операциях Украины".
Если это случится, продолжил Зеленский, "это будет очень крепкая позиция, с которой можно будет уже говорить".
"А говорить – это финальная стадия войны", – резюмировал президент Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. По его словам, ответственность за развязывание войны против Украины несет лично Путин.