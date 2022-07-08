"Сможем многое сделать до конца этого года". Зеленский назвал условия окончания войны в Украине

Зеленского спросили, может ли война, которую 24 февраля против Украины начала Россия, завершиться до Нового года.

"Это зависит от нас, от вас и от того, кто сверху. Если наше государство будет объединено, таким, как сейчас, если мощное оружие будет поступать от наших партнеров вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем многое сделать до конца этого года. Я уверен, можем завершить военную часть этой войны, – ответил президент. – Если мы будем крепкими, как я сказал, то мы можем прийти к тому моменту, когда России придется уже сесть за стол переговоров. Они будут видеть продолжение объединенного мира вокруг Украины, крепость Украины и победу в тех или иных направлениях или операциях Украины".

Если это случится, продолжил Зеленский, "это будет очень крепкая позиция, с которой можно будет уже говорить".

"А говорить – это финальная стадия войны", – резюмировал президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)