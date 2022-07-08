ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сможем многое сделать до конца этого года". Зеленский назвал условия окончания войны в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Если Украина будет сильной, России придется сесть за стол переговоров, отметил Зеленский
Если Украина будет сильной, России придется сесть за стол переговоров, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Глава Украинского государства Владимир Зеленский в интервью CNN, видеозапись которого опубликована 8 июля в Facebook Офиса президента, заявил, что военная часть конфликта против РФ может закончиться в 2022 году.

Зеленского спросили, может ли война, которую 24 февраля против Украины начала Россия, завершиться до Нового года.

"Это зависит от нас, от вас и от того, кто сверху. Если наше государство будет объединено, таким, как сейчас, если мощное оружие будет поступать от наших партнеров вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем многое сделать до конца этого года. Я уверен, можем завершить военную часть этой войны, – ответил президент. – Если мы будем крепкими, как я сказал, то мы можем прийти к тому моменту, когда России придется уже сесть за стол переговоров. Они будут видеть продолжение объединенного мира вокруг Украины, крепость Украины и победу в тех или иных направлениях или операциях Украины".

Если это случится, продолжил Зеленский, "это будет очень крепкая позиция, с которой можно будет уже говорить".

"А говорить – это финальная стадия войны", – резюмировал президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/603166287786474/

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. По его словам, ответственность за развязывание войны против Украины несет лично Путин.

Теги: Россия, Украина, оружие, переговоры, вторжение, CNN, Владимир Зеленский, война России против Украины, конфликт, президент, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
  "Боже, Паша, ты что – барбер? Ты же был актер". Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает
  "Боже, Паша, ты что – барбер? Ты же был актер". Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает
Стало известно, в какой стране и вузе будет учиться дочь Поляковой
Стало известно, в какой стране и вузе будет учиться дочь Поляковой
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
Холодницкий в ресторане сделал предложение своей девушке. Фото кольца и долгого поцелуя пары
Холодницкий в ресторане сделал предложение своей девушке. Фото кольца и долгого поцелуя пары
"В моем сердце сегодня много боли". Loboda пообещала помочь жителям Ирпеня
"В моем сердце сегодня много боли". Loboda пообещала помочь жителям Ирпеня
  "Чи ти почув?" Вышел клип на песню "Друга Ріка", посвященную жителям Мариуполя. Видео
  "Чи ти почув?" Вышел клип на песню "Друга Ріка", посвященную жителям Мариуполя. Видео
"Мужская энергетика". Цимбалюк, расставшийся с женой, показал свои новые снимки
"Мужская энергетика". Цимбалюк, расставшийся с женой, показал свои новые снимки
  Невзоров: Никогда мое отношение к Питеру уже не вернется. Город осквернен Z, которой были испакощены фасады, трамваи и лица людей
  Невзоров: Никогда мое отношение к Питеру уже не вернется. Город осквернен Z, которой были испакощены фасады, трамваи и лица людей G
Дмитрий ГОРДОН
  Астафьева о концертах коллег за границей: Они говорят, что это благотворительность. Где эти миллионы, где доказательства?
  Астафьева о концертах коллег за границей: Они говорят, что это благотворительность. Где эти миллионы, где доказательства?
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны (273040)
2
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике в вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов (234391)
3
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа (53202)
4
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка (41140)
5
"Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля (39789)
6
"Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ (37778)
7
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото (28350)
8
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес (21518)
 
 
 
 