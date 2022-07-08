"Кто рожден ползать – не заберет даже Змеиный у того, кому выпало летать". Зеленский заявил, что Украине под силу преодолеть дракона, от которого "дрожало полмира"

Сине-желтый флаг обязательно будет на Крымском полуострове и во всех временно оккупированных городах и селах, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

"До полуночи одна минута и одна мысль, которой я хочу поделиться. 134 дня нам непросто засыпать, но все эти дни мы знаем, для чего просыпаемся, для кого, а главное – кем. Мы – украинцы, просто люди, добрый, мирный народ, мы ворвались в топ мировых новостей и в супергерои. Такой ценой. Все, чего хотели, – просто жить. Свободно на своей земле", – сказал он.

Но у Бога свой план, отметил Зеленский.

"И если преодолеть дракона, от которого дрожало полмира, выпало именно нам и именно нам выпало быть андердогом, которому давали трое суток, а он бьется пятый месяц, – что ж… значит, нам это под силу", – добавил президент.

По его словам, "кто рожден ползать – не заберет даже Змеиный у того, кому выпало летать".

"Именно поэтому сине-желтый снова на острове. И когда-то он обязательно будет на полуострове [Крым]. И во всех наших оккупированных городах и селах. И в каждом из них будет звучать наш гимн", – подчеркнул Зеленский.

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