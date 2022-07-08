"Кто рожден ползать – не заберет даже Змеиный у того, кому выпало летать". Зеленский заявил, что Украине под силу преодолеть дракона, от которого "дрожало полмира"

"До полуночи одна минута и одна мысль, которой я хочу поделиться. 134 дня нам непросто засыпать, но все эти дни мы знаем, для чего просыпаемся, для кого, а главное – кем. Мы – украинцы, просто люди, добрый, мирный народ, мы ворвались в топ мировых новостей и в супергерои. Такой ценой. Все, чего хотели, – просто жить. Свободно на своей земле", – сказал он.
Но у Бога свой план, отметил Зеленский.
"И если преодолеть дракона, от которого дрожало полмира, выпало именно нам и именно нам выпало быть андердогом, которому давали трое суток, а он бьется пятый месяц, – что ж… значит, нам это под силу", – добавил президент.
По его словам, "кто рожден ползать – не заберет даже Змеиный у того, кому выпало летать".
"Именно поэтому сине-желтый снова на острове. И когда-то он обязательно будет на полуострове [Крым]. И во всех наших оккупированных городах и селах. И в каждом из них будет звучать наш гимн", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Переглянути цей допис в Instagram
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.