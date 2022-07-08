Зеленский о территориальных уступках РФ: Это наша земля, и мы собираемся это доказать

Зеленский считает возможным завершение боевых действий до конца этого года Фото: president.gov.ua

"Украинцы не готовы отдавать свои территории и признавать эти территории как новые территории РФ. Это наша земля. Мы всегда это говорим и собираемся это доказать", – подчеркнул глава государства.

Он не исключает, что освобождение некоторых территорий Украины, которые сейчас захвачены Россией, может произойти дипломатическим путем.

"Мы будем бороться за каждый дюйм нашей земли. Мы, может, сразу все не вернем. Некоторые вещи возвращаются на поле битвы – для этого нам нужно техническое обеспечение. Когда мы будем технически обеспечены, мы будем деоккупировать наши территории. Но некоторые оккупированные территории мы, хотелось бы в это верить, вернем дипломатическим путем. Дипломатический путь – это меньше жертв", – сказал Зеленский.

Президент считает возможным завершение боевых действий до конца этого года, если западные страны помогут Украине с вооружением.

"Мы можем закончить, по крайней мере, военную часть этой войны. Если мы будем крепкими, мы окажемся в моменте, когда России придется уже сесть за стол переговоров… Говорить – это финальная стадия любой войны", – отметил Зеленский.

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