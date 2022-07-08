Зеленский о территориальных уступках РФ: Это наша земля, и мы собираемся это доказать

"Украинцы не готовы отдавать свои территории и признавать эти территории как новые территории РФ. Это наша земля. Мы всегда это говорим и собираемся это доказать", – подчеркнул глава государства.
Он не исключает, что освобождение некоторых территорий Украины, которые сейчас захвачены Россией, может произойти дипломатическим путем.
"Мы будем бороться за каждый дюйм нашей земли. Мы, может, сразу все не вернем. Некоторые вещи возвращаются на поле битвы – для этого нам нужно техническое обеспечение. Когда мы будем технически обеспечены, мы будем деоккупировать наши территории. Но некоторые оккупированные территории мы, хотелось бы в это верить, вернем дипломатическим путем. Дипломатический путь – это меньше жертв", – сказал Зеленский.
Президент считает возможным завершение боевых действий до конца этого года, если западные страны помогут Украине с вооружением.
"Мы можем закончить, по крайней мере, военную часть этой войны. Если мы будем крепкими, мы окажемся в моменте, когда России придется уже сесть за стол переговоров… Говорить – это финальная стадия любой войны", – отметил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года оккупировала Крым. Присоединение украинского полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После этого российские войска захватили часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.
В Офисе президента сообщали, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину.
В мае американская газета The New York Times в своей редакционной статье выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне против РФ придется "принимать болезненные территориальные решения". Эта статья вызвала волну критики в Украине. В Офисе президента заявили, что издание не понимает процессов, происходящих в стране, так как у него "есть офис в Москве, но нет офиса в Украине".
Подобное заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, за что подвергся критике в Украине.
Президент США Джо Байден написал в колонке для The New York Times, что не будет давить на власти Украины, чтобы они пошли на территориальные уступки России. Он отметил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина никогда не согласится на территориальные уступки.
Согласно результатам опроса, который в мае проводил Киевский международный институт социологии, большинство украинцев категорически не согласны, чтобы Украина уступала свои территории в обмен на мир.