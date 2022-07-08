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08 июля, 2022
 
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"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием

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Залужный отец двух дочерей
Залужный – отец двух дочерей
Фото: Валерій Залужний / Facebook

8 июля главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному исполнилось 49 лет. Издание "ГОРДОН" публикует подборку самых ярких поздравлений, открыток и мемов, которые ему посвятили украинцы.

Украинский художник, музыкант, лидер группы Ot Vinta! Юрий Журавель посвятил Залужному шарж, на котором главнокомандующий запечатлен в футболке с трезубцем.

Одной рукой Залужный принимает военную помощь от американского президента Джо Байдена, а второй держит за горло президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

"Украинцы, давайте завалим нашего главнокомандующего пожеланиями", – призвал подписчиков Журавель. 

Фото: Журавель Юрій Zhuravel Yuriy / Facebook
Фото: Журавель Юрій Zhuravel Yuriy / Facebook

"Залужный настолько крут, что в день рождения вместо свечей на торте задувает сгоревшие российские танки", – присоединились к поздравлениям в сети. 

"Если у меня когда-то будет сын, назову его Залужный",  написал пользователь Twitter с ником yabedriy. 

"С днем рождения! Спасибо за возможность спать ночью и гулять днем",  поздравили Залужного украинцы. 

"Вдохновения, атаман! Несокрушимой, железной воли выбросить врага со всей нашей земли, воды и воздуха. Благодарные потомки будут уважать вас [и вы будете находиться] в одном ряду с лучшими сыновьями нации", – говорится в твите на странице пользователя с ником Frei. 

Пользователи сети также поздравили Залужного с помощью мема, где изобразили его уничтожающим вражеские склады боеприпасов. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Залужный родился 8 июля 1973 в городе Новоград-Волынский Житомирской области. В 1997 году с отличием окончил Одесский институт Сухопутных войск. 

В 2018-м был назначен начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего Объединенных сил. В 2019-м стал командующим ОК "Север".

В 2020 году Залужный окончил Острожскую академию по специальности "международные отношения".

Награжден Крестом боевых заслуг и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени (2016). Женат, имеет двух дочерей. 

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого назначения он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.

Теги: Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный
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