"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием

Украинский художник, музыкант, лидер группы Ot Vinta! Юрий Журавель посвятил Залужному шарж, на котором главнокомандующий запечатлен в футболке с трезубцем.

Одной рукой Залужный принимает военную помощь от американского президента Джо Байдена, а второй держит за горло президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

"Украинцы, давайте завалим нашего главнокомандующего пожеланиями", – призвал подписчиков Журавель.

Фото: Журавель Юрій Zhuravel Yuriy / Facebook

"Залужный настолько крут, что в день рождения вместо свечей на торте задувает сгоревшие российские танки", – присоединились к поздравлениям в сети.

Валерій Залужний настільки крутий, що на день народження замість свічок на торті задуває згорівші російські танки! * https://t.co/sFm5EON4IC — Pulsarman Project (@SerhiySPulsar) July 8, 2022

"Если у меня когда-то будет сын, назову его Залужный", – написал пользователь Twitter с ником yabedriy.

Якщо в мене колись буде син, то я назву його Залужний — yabedriy (@yabedriy) July 8, 2022

"С днем рождения! Спасибо за возможность спать ночью и гулять днем", – поздравили Залужного украинцы.

з Днем Народження, пане Валерій! дякую за можливість спати вночі та гуляти вдень * #Залужний pic.twitter.com/cMb9pV1lqL — Августова (@AvhustovaT) July 8, 2022

"Вдохновения, атаман! Несокрушимой, железной воли выбросить врага со всей нашей земли, воды и воздуха. Благодарные потомки будут уважать вас [и вы будете находиться] в одном ряду с лучшими сыновьями нации", – говорится в твите на странице пользователя с ником Frei.

Сьогодні день народження святкує герой України, вірний син українського народу Валерій Федорович Залужний!



Наснаги, отамане! Незламної, залізної волі викинути ворога з усієї нашої землі, води та повітря.

Вдячні нащадки шануватимуть вас в одному ряду з найкращими синами нації * pic.twitter.com/p0uHYBTW1C — Frei (@furimmer_frei) July 8, 2022

Пользователи сети также поздравили Залужного с помощью мема, где изобразили его уничтожающим вражеские склады боеприпасов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)