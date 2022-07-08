"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием

Украинский художник, музыкант, лидер группы Ot Vinta! Юрий Журавель посвятил Залужному шарж, на котором главнокомандующий запечатлен в футболке с трезубцем.
Одной рукой Залужный принимает военную помощь от американского президента Джо Байдена, а второй держит за горло президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.
"Украинцы, давайте завалим нашего главнокомандующего пожеланиями", – призвал подписчиков Журавель.
"Залужный настолько крут, что в день рождения вместо свечей на торте задувает сгоревшие российские танки", – присоединились к поздравлениям в сети.
Валерій Залужний настільки крутий, що на день народження замість свічок на торті задуває згорівші російські танки! * https://t.co/sFm5EON4IC— Pulsarman Project (@SerhiySPulsar) July 8, 2022
"Если у меня когда-то будет сын, назову его Залужный", – написал пользователь Twitter с ником yabedriy.
Якщо в мене колись буде син, то я назву його Залужний— yabedriy (@yabedriy) July 8, 2022
"С днем рождения! Спасибо за возможность спать ночью и гулять днем", – поздравили Залужного украинцы.
з Днем Народження, пане Валерій! дякую за можливість спати вночі та гуляти вдень * #Залужний pic.twitter.com/cMb9pV1lqL— Августова (@AvhustovaT) July 8, 2022
"Вдохновения, атаман! Несокрушимой, железной воли выбросить врага со всей нашей земли, воды и воздуха. Благодарные потомки будут уважать вас [и вы будете находиться] в одном ряду с лучшими сыновьями нации", – говорится в твите на странице пользователя с ником Frei.
Сьогодні день народження святкує герой України, вірний син українського народу Валерій Федорович Залужний!— Frei (@furimmer_frei) July 8, 2022
Наснаги, отамане! Незламної, залізної волі викинути ворога з усієї нашої землі, води та повітря.
Вдячні нащадки шануватимуть вас в одному ряду з найкращими синами нації * pic.twitter.com/p0uHYBTW1C
Пользователи сети также поздравили Залужного с помощью мема, где изобразили его уничтожающим вражеские склады боеприпасов.
З днюхою, пане Залужний. https://t.co/GfH9tpAEAG— Останній Капіталіст * (@OstanniyCap) July 8, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Залужный родился 8 июля 1973 в городе Новоград-Волынский Житомирской области. В 1997 году с отличием окончил Одесский институт Сухопутных войск.
В 2018-м был назначен начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего Объединенных сил. В 2019-м стал командующим ОК "Север".
В 2020 году Залужный окончил Острожскую академию по специальности "международные отношения".
Награжден Крестом боевых заслуг и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени (2016). Женат, имеет двух дочерей.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого назначения он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.