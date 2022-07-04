  Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного

"Сейчас очень много людей говорит, что, возможно, Залужный тоже может быть хорошим кандидатом в президенты. Ты, как человек который его знает, что можешь сказать по этому поводу", – спросила у Соколовой редактор издания Севгиль Мусаева.
"Быть главнокомандующим и быть президентом – это немного другие мышцы задействованы. Трудно сказать, но думаю, что да", – сказала Соколова.
Журналистка подчеркнула, что если у Залужного будет желание, он сможет претендовать на президенство.
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Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого назначения он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – заявил он в марте.