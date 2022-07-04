  Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного

"Сейчас очень много людей говорит, что, возможно, Залужный тоже может быть хорошим кандидатом в президенты. Ты, как человек который его знает, что можешь сказать по этому поводу", – спросила у Соколовой редактор издания Севгиль Мусаева.

"Быть главнокомандующим и быть президентом – это немного другие мышцы задействованы. Трудно сказать, но думаю, что да", – сказала Соколова.

Журналистка подчеркнула, что если у Залужного будет желание, он сможет претендовать на президенство.

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Видео: Українська правда / YouTube

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