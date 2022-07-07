Залужный о встрече с начальником штаба обороны Великобритании: Мы очень плодотворно поработали

"Было очень приятно принимать в Украине начальника штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Этот визит – мощный сигнал поддержки Вооруженных сил Украины в борьбе с российским агрессором. Мы очень плодотворно поработали в пункте управления, обсудили детали планы будущих операций. Как военные люди понимаем ситуацию такой, как она есть, и отдаем все силы борьбе за свободу", – написал он.

Залужный поблагодарил адмирала Радакина за поддержку Украины, помощь и доверие.

Контекст:

Сегодняшний визит Радакина в Украину не анонсировался. Он сообщил о встрече с Залужным уже по факту. До личной встречи начштаба Британии и Залужный общались по телефону. Кроме того, Радакин публично выражал уверенность, что Россия никогда не сможет взять под свой контроль Украину.

Залужный также регулярно созванивается с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли. Он обсуждает с Милли ситуацию на фронте и поставки оружия в Украину, называет его своим наставником.