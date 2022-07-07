Начальник штаба обороны Великобритании тайно приехал в Украину и встретился с Залужным

"Мой 48-часовой визит позволил мне лучше понять оперативную перспективу и обсудить, как Великобритания может продолжать поддерживать Украину и как мы можем помочь другим международным партнерам и союзникам поддерживать Вооруженные силы Украины в последующие недели и месяцы", – написал он.
Радакин также отметил мужество, стойкость и изобретательность ВСУ в противостоянии "незаконной и варварской агрессии" России.
Визит Радакина в Киев не анонсировался. Генштаб ВСУ, Минобороны Украины и Залужный пока не раскрывали детали его пребывания в Украину. До личной встречи британский начштаба и Залужный провели ряд телефонных разговоров.
Кроме того, Радакин публично выражал уверенность, что Россия никогда не сможет взять под свой контроль Украину.
(1/2) A privilege to visit Kyiv and meet with my Ukrainian counterpart, General Zaluzhnyi.— Chief of the Defence Staff * (@AdmTonyRadakin_) July 7, 2022
I am full of admiration for the Armed Forces of Ukraine, and their courage, resilience & ingenuity in confronting Russia’s illegal & barbaric aggression. * pic.twitter.com/JwAi9AeuJG
Великобритания в ответ на российскую агрессию активно предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси. Например, 16 июня Великобритания объявила, что направит в Украину более 20 самоходных артиллерийских установок M109.
30 июня на тот момент еще действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что страна предоставит Украине военной помощи еще на £1 млрд. В целом Великобритания на конец июня выделила Украине помощи на уже £3,8 млрд.
За два дня до отставки, 5 июля, Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал 10 САУ и дроны-камикадзе. Украинский лидер 7 июля выразил уверенность, что политика Великобритании в отношении Украины после отставки Джонсона не изменится.