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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Начальник штаба обороны Великобритании тайно приехал в Украину и встретился с Залужным

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Радакин не анонсировал свой визит в Киев
Радакин не анонсировал свой визит в Киев
Фото: Chief of the Defence Staff / Twitter

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин посетил Украину и встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом 7 июля он сообщил в Twitter.

"Мой 48-часовой визит позволил мне лучше понять оперативную перспективу и обсудить, как Великобритания может продолжать поддерживать Украину и как мы можем помочь другим международным партнерам и союзникам поддерживать Вооруженные силы Украины в последующие недели и месяцы", – написал он.

Радакин также отметил мужество, стойкость и изобретательность ВСУ в противостоянии "незаконной и варварской агрессии" России.

Визит Радакина в Киев не анонсировался. Генштаб ВСУ, Минобороны Украины и Залужный пока не раскрывали детали его пребывания в Украину. До личной встречи британский начштаба и Залужный провели ряд телефонных разговоров.

Кроме того, Радакин публично выражал уверенность, что Россия никогда не сможет взять под свой контроль Украину.

Контекст:

Великобритания в ответ на российскую агрессию активно предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси. Например, 16 июня Великобритания объявила, что направит в Украину более 20 самоходных артиллерийских установок M109.

30 июня на тот момент еще действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что страна предоставит Украине военной помощи еще на £1 млрд. В целом Великобритания на конец июня выделила Украине помощи на уже £3,8 млрд.

За два дня до отставки, 5 июля, Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал 10 САУ и дроны-камикадзе. Украинский лидер 7 июля выразил уверенность, что политика Великобритании в отношении Украины после отставки Джонсона не изменится.

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