Начальник штаба обороны Великобритании тайно приехал в Украину и встретился с Залужным

"Мой 48-часовой визит позволил мне лучше понять оперативную перспективу и обсудить, как Великобритания может продолжать поддерживать Украину и как мы можем помочь другим международным партнерам и союзникам поддерживать Вооруженные силы Украины в последующие недели и месяцы", – написал он.

Радакин также отметил мужество, стойкость и изобретательность ВСУ в противостоянии "незаконной и варварской агрессии" России.

Визит Радакина в Киев не анонсировался. Генштаб ВСУ, Минобороны Украины и Залужный пока не раскрывали детали его пребывания в Украину. До личной встречи британский начштаба и Залужный провели ряд телефонных разговоров.

Кроме того, Радакин публично выражал уверенность, что Россия никогда не сможет взять под свой контроль Украину.

(1/2) A privilege to visit Kyiv and meet with my Ukrainian counterpart, General Zaluzhnyi.



I am full of admiration for the Armed Forces of Ukraine, and their courage, resilience & ingenuity in confronting Russia’s illegal & barbaric aggression. * pic.twitter.com/JwAi9AeuJG — Chief of the Defence Staff * (@AdmTonyRadakin_) July 7, 2022