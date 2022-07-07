Зеленский отреагировал на отставку Джонсона

Об этом президент Украины сказал в интервью CNN 7 июля.

Зеленский назвал Джонсона "настоящим другом Украины" и отметил, что страна многое получила от отношений с ним, в первую очередь речь о военной поддержке.

Он добавил, что ждет возможности поговорить с Джонсоном, чтобы узнать детали отставки.

О решении покинуть свою должность Джонсон объявил сегодня. Он сказал, что продолжит работать до тех пор, пока не выберут нового премьера, и, обращаясь к народу Украины, заверил, что Великобритания продолжит поддерживать страну.