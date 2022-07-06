В Великобритании новый кризис: два ключевых министра подали в отставку из-за несогласия с Джонсоном

"Общество справедливо ожидает, что правительство будет работать должным образом, компетентно и серьезно. Я понимаю, что это может быть моя последняя министерская работа, но я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку", – написал Сунак.

В письме, обращенном к Джонсону, он подчеркнул, что всегда уважал премьера и поддерживал его публично, даже в тех случаях, когда был не согласен с ним, но сейчас стало очевидно, что их "подходы в корне различаются" и "больше так продолжаться не может".

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.



I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.



My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1 — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 5, 2022

"Было огромной честью исполнять эту роль, но я сожалею, что более не могу продолжать делать это с чистой совестью", - написал Джавид.

Он отметил, что Консервативная партия "возможно, не всегда были популярна, но была компетентна в действиях в национальных интересах", – однако теперь, считает он, общественность делает вывод, что и это не так.

"Голосование по вотуму доверия в прошлом месяце показало, что многие наши коллеги с этим согласны. Это был момент для смирения, контроля и выбора нового направления. Но, к сожалению, теперь мне ясно, что эта ситуация не изменится под вашим руководством, и поэтому вы также потеряли мое доверие", – заявил экс-министр.

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.



It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp — Sajid Javid (@sajidjavid) July 5, 2022

В свою очередь Джонсон в заявлениях, опубликованных его пресс-службой, поблагодарил министров за работу, перечислил их достижения на постах и выразил сожаление их отставкой.

"Cпасибо за ваше письмо с уведомлением об отставке, мне было очень жаль получить его. Вас будет очень не хватать, и я ожидаю вашего вклада при работе в парламенте", – написал он Джавиду

В послании Сунаку Джонсон отметил, что министр "сослужил выдающуюся службу стране в самый сложный период для нашей экономики за послевоенное время". "Я чрезвычайно ценил ваши советы и глубокую приверженность государственной службе, и мне будет не хватать работы с вами в правительстве", – написал премьер.

Новым министром здравоохранения Великобритании назначен глава аппарата премьера Стивен Баркли. Должность министра финансов вместо Риши Сунака занял нынешний министр образования Надхим Захави. На его место в минобразования придет Мишель Доунлан, которая была ранее государственным министром по делам университетов.

BBC, Sky News и The Guardian поясняют, что по крайней мере одной из причин кризиса стал скандал из-за депутата-консерватора Кристофера Пинчера, занимавшего должность организатора правительственной партии в парламенте. Он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и приставаниях к мужчинам в частном клубе.

СМИ стало известно, что на Пинчера уже подавали аналогичные жалобы и он был фигурантом полицейского расследования еще с 2019 года, но это не помешало назначить его на высокую должность в 2022 году. В британском правительстве отрицали, что знают о расследовании. Но 5 июля бывший постоянный секретарь министерства иностранных дел лорд Макдональд заявил, что Джонсону докладывали о расследовании в 2019 году.

Reuters отмечает, что на фоне правительственного кризиса фунт стерлингов 5 июля упал до двухлетнего минимума по отношению к доллару.