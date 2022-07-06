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В Великобритании новый кризис: два ключевых министра подали в отставку из-за несогласия с Джонсоном

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Джонсон поблагодарил министров за работу и выразил сожаление их отставкой
Джонсон поблагодарил министров за работу и выразил сожаление их отставкой
Фото: EPA

Министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава минздрава Саджид Джавид 5 июля подали в отставку, раскритиковав работу правительства под руководством Бориса Джонсона. Свои заявления они опубликовали в Twitter.

"Общество справедливо ожидает, что правительство будет работать должным образом, компетентно и серьезно. Я понимаю, что это может быть моя последняя министерская работа, но я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку", – написал Сунак.

В письме, обращенном к Джонсону, он подчеркнул, что всегда уважал премьера и поддерживал его публично, даже в тех случаях, когда был не согласен с ним, но сейчас стало очевидно, что их "подходы в корне различаются" и "больше так продолжаться не может". 

"Было огромной честью исполнять эту роль, но я сожалею, что более не могу продолжать делать это с чистой совестью", - написал Джавид. 

Он отметил, что Консервативная партия "возможно, не всегда были популярна, но была компетентна в действиях в национальных интересах", – однако теперь, считает он, общественность делает вывод, что и это не так.

"Голосование по вотуму доверия в прошлом месяце показало, что многие наши коллеги с этим согласны. Это был момент для смирения, контроля и выбора нового направления. Но, к сожалению, теперь мне ясно, что эта ситуация не изменится под вашим руководством, и поэтому вы также потеряли мое доверие", – заявил экс-министр. 

В свою очередь Джонсон в заявлениях, опубликованных его пресс-службой, поблагодарил министров за работу, перечислил их достижения на постах и выразил сожаление их отставкой. 

"Cпасибо за ваше письмо с уведомлением об отставке, мне было очень жаль получить его. Вас будет очень не хватать, и я ожидаю вашего вклада при работе в парламенте", – написал он Джавиду

В послании Сунаку Джонсон отметил, что министр "сослужил выдающуюся службу стране в самый сложный период для нашей экономики за послевоенное время". "Я чрезвычайно ценил ваши советы и глубокую приверженность государственной службе, и мне будет не хватать работы с вами в правительстве", – написал премьер. 

Новым министром здравоохранения Великобритании назначен глава аппарата премьера Стивен Баркли. Должность министра финансов вместо Риши Сунака занял нынешний министр образования Надхим Захави. На его место в минобразования придет Мишель Доунлан, которая была ранее государственным министром по делам университетов.

BBCSky News и The Guardian поясняют, что по крайней мере одной из причин кризиса стал скандал из-за депутата-консерватора Кристофера Пинчера, занимавшего должность организатора правительственной партии в парламенте. Он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и приставаниях к мужчинам в частном клубе.

СМИ стало известно, что на Пинчера уже подавали аналогичные жалобы и он был фигурантом полицейского расследования еще с 2019 года, но это не помешало назначить его на высокую должность в 2022 году. В британском правительстве отрицали, что знают о расследовании. Но 5 июля бывший постоянный секретарь министерства иностранных дел лорд Макдональд заявил, что Джонсону докладывали о расследовании в 2019 году.

Reuters отмечает, что на фоне правительственного кризиса фунт стерлингов 5 июля упал до двухлетнего минимума по отношению к доллару. 

Контекст:

В начале июня Борис Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия и остался премьер-министром Великобритании. Решение объявить вотум недоверия Джонсону поддержали 148 депутатов-консерваторов, доверие ему оказали 211 парламентариев.

Поводом для голосования стал скандал из-за вечеринок в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит во время жесткого локдауна, связанного с эпидемией коронавируса. 

19 декабря 2021 года британская газета The Guardian опубликовала фотографию Джонсона и более десятка людей, пьющих вино в саду его резиденции на Даунинг-стрит. Снимок был сделан во время локдауна в мае 2020 года, когда такие собрания в стране были запрещены из-за COVID-19. Спикер Джонсона заявил, что "сотрудники Даунинг-стрит работали в саду днем и вечером", писало издание.

В январе 2022 года скандал, получивший название Partygate, вспыхнул с новой силой, поскольку в СМИ попало электронное письмо, в котором помощник Джонсона Мартин Рейнольдс приглашает 100 сотрудников и премьер-министра во время локдауна на вечеринку. В приглашении гостям предлагали после "напряженного периода" "выпить несколько социально дистанцированных напитков в саду". "Приносите свою выпивку!" – говорилось в письме.

12 апреля Джонсон сообщил, что заплатил штраф за нарушение правил карантина. Вместе с ним на £50 (1925 грн) были оштрафованы его жена и канцлер казначейства Риши Сунак, отмечает Sky News. Всего по итогам расследования нарушения правил карантина в правительственных зданиях полиция наложила в общей сложности 126 штрафов на 83 человека.

Джонсон извинился за незаконные вечеринки во время карантина, но настаивал на том, что он намеренно не нарушал правила и не вводил парламент в заблуждение.

Теги: Великобритания, секс-скандал, правительство, кризис, Борис Джонсон, скандал, Консервативная партия Великобритании, Саджид Джавид, Кристофер Пинчер, Риши Сунак
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