В Великобритании новый кризис: два ключевых министра подали в отставку из-за несогласия с Джонсоном

"Общество справедливо ожидает, что правительство будет работать должным образом, компетентно и серьезно. Я понимаю, что это может быть моя последняя министерская работа, но я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку", – написал Сунак.
В письме, обращенном к Джонсону, он подчеркнул, что всегда уважал премьера и поддерживал его публично, даже в тех случаях, когда был не согласен с ним, но сейчас стало очевидно, что их "подходы в корне различаются" и "больше так продолжаться не может".
The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 5, 2022
I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.
My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1
"Было огромной честью исполнять эту роль, но я сожалею, что более не могу продолжать делать это с чистой совестью", - написал Джавид.
Он отметил, что Консервативная партия "возможно, не всегда были популярна, но была компетентна в действиях в национальных интересах", – однако теперь, считает он, общественность делает вывод, что и это не так.
"Голосование по вотуму доверия в прошлом месяце показало, что многие наши коллеги с этим согласны. Это был момент для смирения, контроля и выбора нового направления. Но, к сожалению, теперь мне ясно, что эта ситуация не изменится под вашим руководством, и поэтому вы также потеряли мое доверие", – заявил экс-министр.
I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.— Sajid Javid (@sajidjavid) July 5, 2022
It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp
В свою очередь Джонсон в заявлениях, опубликованных его пресс-службой, поблагодарил министров за работу, перечислил их достижения на постах и выразил сожаление их отставкой.
"Cпасибо за ваше письмо с уведомлением об отставке, мне было очень жаль получить его. Вас будет очень не хватать, и я ожидаю вашего вклада при работе в парламенте", – написал он Джавиду
В послании Сунаку Джонсон отметил, что министр "сослужил выдающуюся службу стране в самый сложный период для нашей экономики за послевоенное время". "Я чрезвычайно ценил ваши советы и глубокую приверженность государственной службе, и мне будет не хватать работы с вами в правительстве", – написал премьер.
Новым министром здравоохранения Великобритании назначен глава аппарата премьера Стивен Баркли. Должность министра финансов вместо Риши Сунака занял нынешний министр образования Надхим Захави. На его место в минобразования придет Мишель Доунлан, которая была ранее государственным министром по делам университетов.
BBC, Sky News и The Guardian поясняют, что по крайней мере одной из причин кризиса стал скандал из-за депутата-консерватора Кристофера Пинчера, занимавшего должность организатора правительственной партии в парламенте. Он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и приставаниях к мужчинам в частном клубе.
СМИ стало известно, что на Пинчера уже подавали аналогичные жалобы и он был фигурантом полицейского расследования еще с 2019 года, но это не помешало назначить его на высокую должность в 2022 году. В британском правительстве отрицали, что знают о расследовании. Но 5 июля бывший постоянный секретарь министерства иностранных дел лорд Макдональд заявил, что Джонсону докладывали о расследовании в 2019 году.
Reuters отмечает, что на фоне правительственного кризиса фунт стерлингов 5 июля упал до двухлетнего минимума по отношению к доллару.
В начале июня Борис Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия и остался премьер-министром Великобритании. Решение объявить вотум недоверия Джонсону поддержали 148 депутатов-консерваторов, доверие ему оказали 211 парламентариев.
Поводом для голосования стал скандал из-за вечеринок в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит во время жесткого локдауна, связанного с эпидемией коронавируса.
19 декабря 2021 года британская газета The Guardian опубликовала фотографию Джонсона и более десятка людей, пьющих вино в саду его резиденции на Даунинг-стрит. Снимок был сделан во время локдауна в мае 2020 года, когда такие собрания в стране были запрещены из-за COVID-19. Спикер Джонсона заявил, что "сотрудники Даунинг-стрит работали в саду днем и вечером", писало издание.
В январе 2022 года скандал, получивший название Partygate, вспыхнул с новой силой, поскольку в СМИ попало электронное письмо, в котором помощник Джонсона Мартин Рейнольдс приглашает 100 сотрудников и премьер-министра во время локдауна на вечеринку. В приглашении гостям предлагали после "напряженного периода" "выпить несколько социально дистанцированных напитков в саду". "Приносите свою выпивку!" – говорилось в письме.
12 апреля Джонсон сообщил, что заплатил штраф за нарушение правил карантина. Вместе с ним на £50 (1925 грн) были оштрафованы его жена и канцлер казначейства Риши Сунак, отмечает Sky News. Всего по итогам расследования нарушения правил карантина в правительственных зданиях полиция наложила в общей сложности 126 штрафов на 83 человека.
Джонсон извинился за незаконные вечеринки во время карантина, но настаивал на том, что он намеренно не нарушал правила и не вводил парламент в заблуждение.