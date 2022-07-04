  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео

"Этот трек – это проявление уважения команды "Мюсли UA" к самому позитивному политику мира и наибольшему другу всего украинского народа Борису Джонсону или, как его называют в Украине, Борису Джонсонюку, – говорится в описании к ролику. – Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг! Мы благодарны вам за открытость и помощь в борьбе с главным врагом нашей страны. Ukraine love you and уважает very much!"
В песне звучит голос украинского блогера Василия Харизмы и крылатые фразы, произнесенные Джонсоном во время визитов в Украину: "Добрый день everybody" и "Слава Украине".
Команда "Мюслі UA" стала знаменитой после того, как в апреле 2022 года презентовала видео "Вова, ...баш їх, бл...дь", в котором использовала фразу президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка об украинском президенте Владимире Зеленском. По состоянию на 4 июля видео посмотрели более 4,3 млн раз.