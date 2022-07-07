Министр обороны Британии Бен Уоллес – явный фаворит среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра вместо Джонсона

Уоллес возглавляет список кандидатов на пост лидера тори, в его пользу высказались 13% респондентов из Консервативной партии. Второе место по итогам опроса заняла младший министр по торговой политике Пенни Мордонт, набрав 12% голосов. Тройку замыкает бывший глава министерства финансов Риши Сунак – один из министров, ушедших в отставку в последние дни. Его считают наиболее сильным кандидатом 10% опрошенных.
Также респонденты считают, что лидером тори могут стать глава МИД Лиз Трасс (8%), бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Майкл Гоув (7%), заместитель Джонсона Доминик Рааб (7%), председатель специального комитета по иностранным делам Том Тугендхат (6%), бывший глава МИД Джереми Хант (5%), глава минфина Надхим Захави (5%), бывший глава минздрава Саджид Джавид (4%), глава МВД Прити Пател (3%) и глава минздрава Стивен Барклай (1%).
Who do Conservative party members want to be the next PM? If you looked at single choices for next Tory leader, you’d think it was a wide open field, BUT… (1/3)https://t.co/s76Vy5j93R pic.twitter.com/6ZYYkyTmkK— YouGov (@YouGov) July 7, 2022
Уоллес выигрывает с большим отрывом у каждого из конкурентов. Сунака он опережает с 51% голосов против 30%. В соревновании с Трасс и Мордонт он также набирает 48% голосов против их 26–29%. И большинство консерваторов (58%) предпочитают его Ханту (22%).
…when you compare individual candidates against one another in head to head contests (as happens in the final stage of a Conservative leader election) a clear winner emerges among Conservative members: Ben Wallace (2/3)https://t.co/s76Vy5j93R pic.twitter.com/s0T5hatcOM— YouGov (@YouGov) July 7, 2022
12% респондентов считают, что никто из внесенных в список для голосования кандидатов не сможет занять пост лидера партии, 9% затрудняются ответить.
В опросе приняли участие 716 членов Консервативной партии.
В начале июня премьер-министру Борису Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жесткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за его отставку проголосовали 148 однопартийцев Джонсона.
Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и приставаниях к мужчинам в частном клубе). В подобных вещах Пинчера обвиняют не впервые, и претензии однопартийцев к Джонсону заключаются в том, что он, зная об этом, все равно назначил его на высокий пост.
В течение 5–6 июля ушли в отставку или были уволены десятки членов правительства Великобритании, включая нескольких министров. Джонсон заявлял, что уходить не собирается. По данным СМИ, вечером 6 июля однопартийцы убеждали его в необходимости уйти в отставку.
7 июля на брифинге возле своей резиденции на Даунинг-стрит Джонсон объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр», – сказал он. Джонсон добавил, что продолжит работать "до тех пор, пока не появится новый лидер". При этом он согласился, что "процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас".