Министр обороны Британии Бен Уоллес – явный фаворит среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра вместо Джонсона

По данным опроса членов Консервативной партии, Уоллес выигрывает с большим отрывом у каждого из конкурентов Фото: ЕРА

Уоллес возглавляет список кандидатов на пост лидера тори, в его пользу высказались 13% респондентов из Консервативной партии. Второе место по итогам опроса заняла младший министр по торговой политике Пенни Мордонт, набрав 12% голосов. Тройку замыкает бывший глава министерства финансов Риши Сунак – один из министров, ушедших в отставку в последние дни. Его считают наиболее сильным кандидатом 10% опрошенных.

Также респонденты считают, что лидером тори могут стать глава МИД Лиз Трасс (8%), бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Майкл Гоув (7%), заместитель Джонсона Доминик Рааб (7%), председатель специального комитета по иностранным делам Том Тугендхат (6%), бывший глава МИД Джереми Хант (5%), глава минфина Надхим Захави (5%), бывший глава минздрава Саджид Джавид (4%), глава МВД Прити Пател (3%) и глава минздрава Стивен Барклай (1%).

Who do Conservative party members want to be the next PM? If you looked at single choices for next Tory leader, you’d think it was a wide open field, BUT… (1/3)https://t.co/s76Vy5j93R pic.twitter.com/6ZYYkyTmkK — YouGov (@YouGov) July 7, 2022

Уоллес выигрывает с большим отрывом у каждого из конкурентов. Сунака он опережает с 51% голосов против 30%. В соревновании с Трасс и Мордонт он также набирает 48% голосов против их 26–29%. И большинство консерваторов (58%) предпочитают его Ханту (22%).

…when you compare individual candidates against one another in head to head contests (as happens in the final stage of a Conservative leader election) a clear winner emerges among Conservative members: Ben Wallace (2/3)https://t.co/s76Vy5j93R pic.twitter.com/s0T5hatcOM — YouGov (@YouGov) July 7, 2022

12% респондентов считают, что никто из внесенных в список для голосования кандидатов не сможет занять пост лидера партии, 9% затрудняются ответить.

В опросе приняли участие 716 членов Консервативной партии.