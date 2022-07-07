Из правительства Джонсона ушли еще ряд министров. Премьер уволил своего соратника

Гоув в 2016 году заявлял, что поддержит выдвижение Джонсона на пост лидера Консервативной партии, но потом передумал, объявив, что тоже будет баллотироваться, сообщает ВВС. Тогда победила Тереза Мэй.

В 2019 году он тоже боролся с Джонсоном за лидерство в партии, а также тесно сотрудничал с ним в кампании за Brexit. Сегодня он, по данным Sky News, в частном порядке сказал Джонсону, что ему нужно уйти в отставку с должности. Также Гоув якобы заявил, что остается верен ему.

Кроме Гоува, правительство покинули еще ряд министров. По подсчетам Sky News, уволены или ушли в отставку уже 44 члена правительства Великобритании.