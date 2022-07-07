Из правительства Джонсона ушли еще ряд министров. Премьер уволил своего соратника

Гоув в 2016 году заявлял, что поддержит выдвижение Джонсона на пост лидера Консервативной партии, но потом передумал, объявив, что тоже будет баллотироваться, сообщает ВВС. Тогда победила Тереза Мэй.
В 2019 году он тоже боролся с Джонсоном за лидерство в партии, а также тесно сотрудничал с ним в кампании за Brexit. Сегодня он, по данным Sky News, в частном порядке сказал Джонсону, что ему нужно уйти в отставку с должности. Также Гоув якобы заявил, что остается верен ему.
Кроме Гоува, правительство покинули еще ряд министров. По подсчетам Sky News, уволены или ушли в отставку уже 44 члена правительства Великобритании.
В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жесткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за его отставку проголосовали 148 его однопартийцев.
Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и приставаниях к мужчинам в частном клубе). Джонсон 6 июля после чреды отставок заявил, что уходить не собирается. На заседании правительства он отметил, что его задача заключается в том, чтобы работать даже в "трудное время".
Как отмечает The Guardian, согласно действующим правилам, премьер-министру нельзя выразить вотум недоверия чаще, чем раз в год. Поэтому после июньского голосования Джонсон получил временный иммунитет. Предполагалось, что комитет 1922 года уже сегодня вечером может изменить это правило, и тогда парламент сможет снова попытаться отправить Джонсона в отставку. Однако пока это делать не будут – на 11 июля в комитете назначили выборы нового исполнительного органа, сообщает Sky News.