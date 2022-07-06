Великобритания обратилась в EBU с просьбой повторно рассмотреть возможность проведения "Евровидения 2023" в Украине

Об этом 5 июля во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говорится на официальном сайте британского премьера.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 3 июня заявил, что не сомневается в том, что "Евровидение 2023" пройдет в Украине, а Кабинет Министров Украины 10 июня создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине "Евровидения 2023".

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 23 июня EBU подтвердил свое решение о невозможности проведения конкурса в Украине. "Принимая все это во внимание, EBU с сожалением принял решение о переносе мероприятия в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения "Евровидения" в следующем году", – заявили организаторы.