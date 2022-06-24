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КУЛЬТУРА

EBU озвучил окончательное решение относительно проведения "Евровидения 2023" в Украине

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Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra
Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra
Фото: Євробачення / Facebook

Европейский вещательный союз (EBU) 23 июня подтвердил свое решение о невозможности проведения международного песенного конкурса "Евровидение 2023" в Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте вещателя.

"EBU полностью понимает разочарование, вызванное сообщением о том, что конкурс песни не может быть проведен в Украине, стране-победительнице этого года", – говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что решение было принято "с сожалением и продиктовано ответственностью за безопасность гостей и участников мероприятия", так как речь идет о безопасности порядка 40 тыс. человек, включая зрителей со всего мира, съемочную группу и журналистов.

"Их благополучие – наша главная забота, – подчеркнули представители EBU. – В правилах конкурса четко указано, что мероприятие может быть перенесено в форс-мажорных ситуациях, таких как продолжающаяся война". 

Организаторы отметили, что проведение конкурса в Украине сопряжено с "серьезным риском воздушных атак, которые могут привести к значительным жертвам", а сторонние эксперты по безопасности во время консультаций организаторов заявили, что контрмеры, предложенные для смягчения угроз при планировании мероприятия в Украине, "были недостаточными для международного публичного мероприятия". 

"Принимая все это во внимание, EBU с сожалением принял решение о переносе мероприятия в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения "Евровидения" в следующем году", – резюмировали организаторы.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 3 июня заявил, что не сомневается в том, что "Евровидение 2023" пройдет в Украине

Кабинет Министров Украины 10 июня создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине "Евровидения 2023".

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. В связи с этим организаторы мероприятия намерены начать переговоры о проведении конкурса в Великобритании, так как второе место на "Евровидении 2022" занял британец Сэм Райдер.

Ткаченко, комментируя решение EBU, заявил, что Украина будет требовать его изменения.

Глава правления Общественного Николай Чернотицкий заявил, что он и команда, которая начала заниматься подготовкой к "Евровидению 2023" в Украине, разочарованы решением EBU.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также высказался по этому поводу, отметив, что "Евровидение 2023" должно состояться в Украине.

Теги: Евровидение, Европейский вещательный союз, Евровидение 2023
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