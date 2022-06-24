EBU озвучил окончательное решение относительно проведения "Евровидения 2023" в Украине

"EBU полностью понимает разочарование, вызванное сообщением о том, что конкурс песни не может быть проведен в Украине, стране-победительнице этого года", – говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что решение было принято "с сожалением и продиктовано ответственностью за безопасность гостей и участников мероприятия", так как речь идет о безопасности порядка 40 тыс. человек, включая зрителей со всего мира, съемочную группу и журналистов.

"Их благополучие – наша главная забота, – подчеркнули представители EBU. – В правилах конкурса четко указано, что мероприятие может быть перенесено в форс-мажорных ситуациях, таких как продолжающаяся война".

Организаторы отметили, что проведение конкурса в Украине сопряжено с "серьезным риском воздушных атак, которые могут привести к значительным жертвам", а сторонние эксперты по безопасности во время консультаций организаторов заявили, что контрмеры, предложенные для смягчения угроз при планировании мероприятия в Украине, "были недостаточными для международного публичного мероприятия".

"Принимая все это во внимание, EBU с сожалением принял решение о переносе мероприятия в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения "Евровидения" в следующем году", – резюмировали организаторы.