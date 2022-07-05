Зеленский обсудил с Джонсоном помощь Украине и гарантии безопасности

"Провел переговоры с Борисом Джонсоном. Поблагодарил за неизменную поддержку Украины – недавнее решение предоставить £1 млрд помощи в области безопасности и сегодняшнее относительно £100 млн. Говорили о продовольственной безопасности для мира и гарантиях безопасности для Украины. Благодарны за готовность Великобритании принять Конференцию по вопросам восстановления Украины в 2023 году", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Провів перемовини з @BorisJohnson . Подякував за незмінну підтримку * – нещодавнє рішення надати £1 млрд безпекової допомоги й сьогоднішнє щодо £100 млн. Говорили про продовольчу безпеку для світу й безпекові гарантії для * . Вдячні за готовність * прийняти #URC2023 .

Контекст:

Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси.

Сам Джонсон активно поддерживает Украину. После вторжения РФ 24 февраля он дважды побывал в Украине. Джонсон заявил 9 июня, что Великобритания должна продолжать поддерживать Украину, несмотря на экономические трудности. "Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется в условиях ее войны с Россией. Покинуть ее было бы морально отвратительно", – отметил премьер.

30 июня Джонсон сообщил, что Великобритания предоставит Украине военной помощи еще на £1 млрд.