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"Высшая награда". Премьер Великобритании стал почетным гражданином Одессы – Труханов

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После вторжения РФ 24 февраля Джонсон дважды побывал в Украине
После вторжения РФ 24 февраля Джонсон дважды побывал в Украине
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы. Об этом в интервью BBC сообщил мэр города Геннадий Труханов, его цитирует Telegram-канал горсовета Одессы 1 июля.

Видеофрагмент интервью опубликован на YouTube-канале "Сайт Волнорез".

"Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом он стал почетным гражданином Одессы, – сказал Труханов. – Это высшая награда нашего города".

По словам мэра, Джонсон станет первым почетным гражданином Одессы – подданным Великобритании за все время существования награды – с 1862 года.

Труханов отметил, что если бы все мировое сообщество заняло такую же позицию, как главный союзник и друг Украины Великобритания, то украинцы бы уже давно победили российских оккупантов.

Контекст:

Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси.

Сам Джонсон активно поддерживает Украину. После вторжения РФ 24 февраля он дважды побывал в Украине. Джонсон заявил 9 июня, что Великобритания должна продолжать поддерживать Украину, несмотря на экономические трудности. "Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется в условиях ее войны с Россией. Покинуть ее было бы морально отвратительно", – отметил премьер.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", Джонсон – иностранный лидер, у которого один из самых высоких показателей положительного отношения среди украинцев.

В начале июня премьера Великобритании посвятили в казаки в Чернигове.

Теги: Украина, Одесса, Великобритания, горсовет, Геннадий Труханов, Борис Джонсон, интервью, награда, премьер-министр, мэр
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