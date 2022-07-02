"Высшая награда". Премьер Великобритании стал почетным гражданином Одессы – Труханов

Видеофрагмент интервью опубликован на YouTube-канале "Сайт Волнорез".
"Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом он стал почетным гражданином Одессы, – сказал Труханов. – Это высшая награда нашего города".
По словам мэра, Джонсон станет первым почетным гражданином Одессы – подданным Великобритании за все время существования награды – с 1862 года.
Труханов отметил, что если бы все мировое сообщество заняло такую же позицию, как главный союзник и друг Украины Великобритания, то украинцы бы уже давно победили российских оккупантов.
Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси.
Сам Джонсон активно поддерживает Украину. После вторжения РФ 24 февраля он дважды побывал в Украине. Джонсон заявил 9 июня, что Великобритания должна продолжать поддерживать Украину, несмотря на экономические трудности. "Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется в условиях ее войны с Россией. Покинуть ее было бы морально отвратительно", – отметил премьер.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", Джонсон – иностранный лидер, у которого один из самых высоких показателей положительного отношения среди украинцев.
В начале июня премьера Великобритании посвятили в казаки в Чернигове.