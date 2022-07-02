"Высшая награда". Премьер Великобритании стал почетным гражданином Одессы – Труханов

Видеофрагмент интервью опубликован на YouTube-канале "Сайт Волнорез".

"Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом он стал почетным гражданином Одессы, – сказал Труханов. – Это высшая награда нашего города".

По словам мэра, Джонсон станет первым почетным гражданином Одессы – подданным Великобритании за все время существования награды – с 1862 года.

Труханов отметил, что если бы все мировое сообщество заняло такую же позицию, как главный союзник и друг Украины Великобритания, то украинцы бы уже давно победили российских оккупантов.