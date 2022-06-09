В Чернигове премьера Британии Джонсона посвятили в казаки

По традиции, после внесения человека в этот реестр, ему присваивают новое казаческое имя. Для британского премьера таким именем стало Борис Чуприна.

"Это решение является нашим голосом в знак благодарности, уважения и уважения к этому выдающемуся человеку, который разбудил, поднял всю Европу, весь мир на защиту Украины. По старым украинским казацким обычаям такого человека вписывали в реестр казаков", – рассказал Лесной.

По его словам, решение это попадет в исторический музей вместе с картиной Джонсона в образе казака. Ее подарят Черниговскому областному историческому музею, а второй оригинал будет подарен премьер-министру. Авторы картины – Юрий Кутилов и Дарья Добрякова.

Лесной добавил, что над образом на картине работало около 20 человек, а ее авторы нарисовали оба экземпляра бесплатно. Джонсон на картине изображен как казак Мамай, сидящий между Катерининской церковью и Биг Беном.

Фото: suspilne.media