В Чернигове премьера Британии Джонсона посвятили в казаки

По традиции, после внесения человека в этот реестр, ему присваивают новое казаческое имя. Для британского премьера таким именем стало Борис Чуприна.
"Это решение является нашим голосом в знак благодарности, уважения и уважения к этому выдающемуся человеку, который разбудил, поднял всю Европу, весь мир на защиту Украины. По старым украинским казацким обычаям такого человека вписывали в реестр казаков", – рассказал Лесной.
По его словам, решение это попадет в исторический музей вместе с картиной Джонсона в образе казака. Ее подарят Черниговскому областному историческому музею, а второй оригинал будет подарен премьер-министру. Авторы картины – Юрий Кутилов и Дарья Добрякова.
Лесной добавил, что над образом на картине работало около 20 человек, а ее авторы нарисовали оба экземпляра бесплатно. Джонсон на картине изображен как казак Мамай, сидящий между Катерининской церковью и Биг Беном.
Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси. ВВС 27 мая сообщал, ссылаясь на данные правительства, что Великобритания выделила на предоставление оборонной помощи Украине $1,6 млрд.
Сам Джонсон активно поддерживает Украину, например, 27 мая в интервью Bloomberg он призвал страны Запада увеличить военную поддержку Украины, включая отправку реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он отметил, что силы президента РФ Владимира Путина "продолжают прогрызать землю" на Донбассе, добиваясь "медленного, но ощутимого прогресса". Британский премьер добавил, что "крайне важно продолжать поддерживать украинцев в военном отношении".
Кроме того Джонсон выступил против заключения мирного соглашения с Россией, которое может привести к потере Украиной своих территорий. Он подчеркнул, что нельзя "иметь дело с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу". По мнению Джонсона, Путину "совершенно нельзя доверять".