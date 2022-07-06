За сутки более 30 членов правительства Великобритании подали в отставку. Джонсон уходить не собирается

В частности, 5 июля в отставку подали министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава минздрава Саджид Джавид. Сунак в письме Джонсону написал, что их "подходы в корне различаются", а Джавид отметил, что Консервативная партия всегда была компетентна, действуя в национальных интересах, но теперь "общественность делает вывод, что и это не так".

На следующий день в отставку ушли еще девять министров и более 20 членов правительства рангом ниже. Среди них – министры по делам местного самоуправления Кеми Баденох, цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, промышленности Ли Роули, министр занятости Мимс Дэвис, министр по вопросам семьи Уилл Куинс и другие.

Общее число отставок в правительстве Бориса Джонсона уже 32, сообщил Sky News.

Поводом для увольнений стал скандал, в котором фигурирует депутат-консерватор Кристофер Пинчер. На прошлой неделе он сложил полномочия из-за обвинений в домогательствах к двум мужчинам в частном клубе в 2019 году. При этом стало известно, что Джонсон, назначая его на должность заместителя председателя Консервативной партии, знал об этих обвинениях, хотя ранее утверждал обратное.

После череды отставок Джонсон заявил, что уходить не собирается. На заседании правительства он отметил, что его задача заключается в том, чтобы работать даже в "трудное время".

"Именно в трудные времена, когда страна сталкивается с давлением на экономику и давлением на свои бюджеты, когда идет самая большая война в Европе за 80 лет, именно в этот момент вы ждете, что правительство продолжит свою работу, а не уйдет", – заявил он.