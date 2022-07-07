Джонсон объявил об отставке с поста премьера Великобритании

"Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр. Я согласился с [главой парламентского комитета 1922 года] сэром Грэмом Брэди, что процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас", – сказал он.
Джонсон добавил, что продолжит работать "до тех пор, пока не появится новый лидер".
По его словам, он пытался убедить однопартийцев в нецелесообразности смены лидера в условиях, когда Консервативная партия отстает от конкурентов "всего на пару пунктов", и выразил сожаление, что эти аргументы не были услышаны. Джонсон заявил, что упорно отказывался подавать в отставку, потому что "чувствовал, что это моя работа, мой долг, мое обязательство перед вами".
"Я горжусь достижениями этого правительства в процессе Brexit, в урегулировании наших отношений с [Европой]. Мы провели страну через пандемию, быстрее всех в Европе развернули кампанию по вакцинированию и быстрее всех вышли из локдауна. За последние несколько месяцев убедили Запад в необходимости противостоять агрессии [президента РФ Владимира] Путина в Украине", – подчеркнул он.
Обращаясь к украинскому народу, Джонсон заявил, что Соединенное Королевство "продолжит поддерживать эту борьбу".
Борис Джонсон занимает пост премьера с июля 2019 года. До этого возглавлял министерство иностранных дел Королевства, восемь лет (с 2008-го по 2016-й) был мэром Лондона.
Джонсон известен как последовательный сторонник поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Он, в частности, выступает за предоставление стране масштабной военной, финансовой и гуманитарной помощи.
В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жесткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за его отставку проголосовали 148 его однопартийцев.
Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и приставаниях к мужчинам в частном клубе). В подобных вещах Пинчера обвиняют не впервые, и претензии однопартийцев к Джонсону заключаются в том, что он, зная об этом, все равно назначил его на высокий пост.
В течение 5–6 июля ушли в отставку или были уволены десятки членов правительства Великобритании, включая нескольких министров. Джонсон заявлял, что уходить не собирается. На заседании правительства он отметил, что его задача заключается в том, чтобы работать даже в "трудное время". По данным СМИ, вечером 6 июля однопартийцы убеждали его в необходимости уйти в отставку.