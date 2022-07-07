Джонсон объявил об отставке с поста премьера Великобритании

"Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр. Я согласился с [главой парламентского комитета 1922 года] сэром Грэмом Брэди, что процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас", – сказал он.

Джонсон добавил, что продолжит работать "до тех пор, пока не появится новый лидер".

По его словам, он пытался убедить однопартийцев в нецелесообразности смены лидера в условиях, когда Консервативная партия отстает от конкурентов "всего на пару пунктов", и выразил сожаление, что эти аргументы не были услышаны. Джонсон заявил, что упорно отказывался подавать в отставку, потому что "чувствовал, что это моя работа, мой долг, мое обязательство перед вами".

"Я горжусь достижениями этого правительства в процессе Brexit, в урегулировании наших отношений с [Европой]. Мы провели страну через пандемию, быстрее всех в Европе развернули кампанию по вакцинированию и быстрее всех вышли из локдауна. За последние несколько месяцев убедили Запад в необходимости противостоять агрессии [президента РФ Владимира] Путина в Украине", – подчеркнул он.

Обращаясь к украинскому народу, Джонсон заявил, что Соединенное Королевство "продолжит поддерживать эту борьбу".