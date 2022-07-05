Джонсон в разговоре с Зеленским пообещал еще 10 САУ и дроны-камикадзе

Джонсон и Зеленский обсудили ситуацию с воевавшими за Украину британцами, которые были захвачены в плен россиянами Фото: president.gov.ua

"Президент Зеленский рассказал о текущей ситуации в Украине и последних достижениях России, а премьер-министр проинформировал о новейшей военной технике от Великобритании, в том числе 10 самоходных артиллерийских установках и баражирующих боеприпасах (дроны-камикадзе. – "ГОРДОН"), которые поступят в ближайшие дни и недели", – говорится в сообщении.

Джонсон также сказал, что весь мир стоит за Украиной, он считает, что военные президента Зеленского могут вернуть территории, оккупированные россиянами.

Лидеры также обсудили ситуацию с воевавшими за Украину британцами, которые были захвачены в плен российскими войсками в последние недели.