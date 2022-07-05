Джонсон в разговоре с Зеленским пообещал еще 10 САУ и дроны-камикадзе

"Президент Зеленский рассказал о текущей ситуации в Украине и последних достижениях России, а премьер-министр проинформировал о новейшей военной технике от Великобритании, в том числе 10 самоходных артиллерийских установках и баражирующих боеприпасах (дроны-камикадзе. – "ГОРДОН"), которые поступят в ближайшие дни и недели", – говорится в сообщении.
Джонсон также сказал, что весь мир стоит за Украиной, он считает, что военные президента Зеленского могут вернуть территории, оккупированные россиянами.
Лидеры также обсудили ситуацию с воевавшими за Украину британцами, которые были захвачены в плен российскими войсками в последние недели.
Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси.
Сам Джонсон активно поддерживает Украину. После вторжения РФ 24 февраля он дважды побывал в Украине. Джонсон заявил 9 июня, что Великобритания должна продолжать поддерживать Украину, несмотря на экономические трудности. "Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется в условиях ее войны с Россией. Покинуть ее было бы морально отвратительно", – отметил премьер.
30 июня Джонсон сообщил, что Великобритания предоставит Украине военной помощи еще на £1 млрд.