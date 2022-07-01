800 американских компаний хотят производить оружие для Украины – СМИ

Пентагон ищет только тех производителей, которые могут воплотить проекты за срок от 30 до 180 дней Фото: depositphotos.com

Пентагон намерен в ближайшие недели определиться с идеями возможного производства оружия для Украины, а также для американских военных.

Предложения Пентагона должны включать возможности вооружения для противовоздушной обороны, противотанковой, противопехотной, береговой обороны, противотанковой борьбы, беспилотных летательных систем, контрбатареи и защищенной связи, которые были определены как ключевые для Украины в военной нужде.

Канал отмечает, что Пентагон ищет только тех производителей, которые могут воплотить проекты за срок от 30 до 180 дней. Также министерство просит компании подробно описать, на каком типе воздушной, наземной или морской платформы может быть развернуто их оружие, и есть ли у них уже что-то в производстве.

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