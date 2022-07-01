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800 американских компаний хотят производить оружие для Украины – СМИ

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Пентагон ищет только тех производителей, которые могут воплотить проекты за срок от 30 до 180 дней
Пентагон ищет только тех производителей, которые могут воплотить проекты за срок от 30 до 180 дней
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны США рассматривает 1300 предложений от 800 компаний на изготовлении инновационного оружия для Украины. Об этом каналу CNN сообщили источники в министерстве.

Пентагон намерен в ближайшие недели определиться с идеями возможного производства оружия для Украины, а также для американских военных.

Предложения Пентагона должны включать возможности вооружения для противовоздушной обороны, противотанковой, противопехотной, береговой обороны, противотанковой борьбы, беспилотных летательных систем, контрбатареи и защищенной связи, которые были определены как ключевые для Украины в военной нужде.

Канал  отмечает, что Пентагон ищет только тех производителей, которые могут воплотить проекты за срок от 30 до 180 дней. Также министерство просит компании подробно описать, на каком типе воздушной, наземной или морской платформы может быть развернуто их оружие, и есть ли у них уже что-то в производстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

США, по словам президента Джо Байдена, предоставили Украине военной помощи на $7 млрд. 30 июня по итогам саммита он объявил о новом пакете оборонной поддержки на $800 млн. В него войдут артиллерия, системы ПВО и амуниция к ракетным системам HIMARS. Эти системы Украине предоставят и другие страны, сказал Байден. 

Также он отметил, что более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, оружие, вооружение, военная помощь, война России против Украины
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