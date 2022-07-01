Канада передаст Украине бронетехнику и камеры для дронов

Об этом 30 июня сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Отличные новости из Канады. Важнейшее для Вооруженных сил Украины сообщение о дальнейших поставках важного оборудования – бронированных машин боевой поддержки и камер для дронов. Решающее значение для нашей способности противостоять агрессору", – написал глава Минобороны.

Резников выразил благодарность министру обороны Канады Аните Ананд.

Great news from Canada. Vital for * Armed Forces announcement on further supply of important assets - armoured combat support vehicles & drone cameras. Crucial for our ability to confront aggressor.

Thank you, @AnitaAnandMP

* pic.twitter.com/ClrDRMDgeV — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 30, 2022

Канада поставит Украине 39 боевых бронированных машин поддержки (ACSV), запчасти к ним и шесть камер для дронов, заявил после завершения саммита лидеров стран НАТО в Мадриде (Испания) премьер-министр страны Джастин Трюдо, его цитирует Global News.

Отмечается, что бронетранспортеры будут поставлены в Украину летом. ACSV General Dynamics будут поставляться с укрепленными против мин днищами, а также будут оснащены пулеметом.

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