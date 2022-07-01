Канада передаст Украине бронетехнику и камеры для дронов

Об этом 30 июня сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
"Отличные новости из Канады. Важнейшее для Вооруженных сил Украины сообщение о дальнейших поставках важного оборудования – бронированных машин боевой поддержки и камер для дронов. Решающее значение для нашей способности противостоять агрессору", – написал глава Минобороны.
Резников выразил благодарность министру обороны Канады Аните Ананд.
Great news from Canada. Vital for * Armed Forces announcement on further supply of important assets - armoured combat support vehicles & drone cameras. Crucial for our ability to confront aggressor.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 30, 2022
Thank you, @AnitaAnandMP
* pic.twitter.com/ClrDRMDgeV
Канада поставит Украине 39 боевых бронированных машин поддержки (ACSV), запчасти к ним и шесть камер для дронов, заявил после завершения саммита лидеров стран НАТО в Мадриде (Испания) премьер-министр страны Джастин Трюдо, его цитирует Global News.
Отмечается, что бронетранспортеры будут поставлены в Украину летом. ACSV General Dynamics будут поставляться с укрепленными против мин днищами, а также будут оснащены пулеметом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Канада поддерживала Украину как до вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение.
С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.
Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов (почти $800 млн) кредитов.
Трюдо 28 июня на саммите "Большой семерки" анонсировал дополнительную помощь для Украины на сумму более чем 150 млн канадских долларов (около $118 млн).