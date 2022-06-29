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Канада объявила о дополнительных более 150 млн канадских долларов для Украины

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С начала военной агрессии России против Украины Канада предоставила кредиты на сумму 1,6 млрд канадских долларов
С начала военной агрессии России против Украины Канада предоставила кредиты на сумму 1,6 млрд канадских долларов
Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 28 июня на саммите "Большой семерки" анонсировал дополнительную помощь для Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте премьер-министра Канады.

"Опираясь на тесное сотрудничество партнеров по G7 в течение последних месяцев для поддержки Украины, премьер-министр Трюдо объявил 151,7 млн канадских долларов ($117,8 млн) на новую гуманитарную поддержку, поддержку развития, мира и безопасности для Украины", – отмечает пресс-служба канадского премьера.

Эта сумма включает в себя 75 млн канадских долларов  ($58,2 млн) в виде гуманитарной помощи, чтобы помочь украинцам получить еду, наличные деньги и ваучеры, защиту, жилье и медицинские услуги.

52 млн канадских долларов ($40,4 млн) пойдут на сельскохозяйственные решения, включая зернохранилища, которые помогут улучшить продовольственную безопасность, 15 млн канадских долларов ($11,7 млн) – на поддержку спасательных усилий по разминированию и 9,7 млн канадских долларов ($7,5 млн) – на поддержку ответственности за нарушения прав человека.

Трюдо также объявил, что Канада предоставит Украине кредит в размере 200 млн канадских долларов ($155 млн) через Международный валютный фонд, чтобы помочь удовлетворить ее неотложные потребности в ликвидности. 

Контекст:

С начала военной агрессии России против Украины Канада предоставила кредиты на сумму 1,6 млрд канадских долларов ($1,24 млрд) и прямую поддержку Украины на 1,3 млрд канадских долларов ($1,01 млрд), включая гуманитарную помощь на сумму 320 млн канадских долларов ($248 млн).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Канада, финансовая помощь, Джастин Трюдо
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