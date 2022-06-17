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Украина получила 1 млрд канадских долларов кредита

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Срок погашения кредита от Канады 10 лет, процентная ставка 1,69% годовых
Срок погашения кредита от Канады – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых
Фото: depositphotos.com

В госбюджет Украины поступил 1 млрд канадских долларов ($773 млн) кредита на льготных условиях от Канады. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Минфина Украины.

Привлечение финансов произошло в соответствии с кредитным договором между Украиной и Канадой. Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета Международного валютного фонда. Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

Средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов.

Контекст:

Канада поддерживала Украину как до вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение.

С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов (почти $800 млн) кредитов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Канада, госбюджет, МВФ, кредиты
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