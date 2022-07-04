Земан заявил о поддержке поставок оружия в Украину и обучения украинских военных

"Да, я бы согласился и на поставки оружия, и на обучение украинских солдат", – сказал он.

Земан заявил, что не согласился бы на это, если бы не российское полномасштабное вторжение в Украину.

České noviny отмечают, что Земан после 24 февраля, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины, изменил позицию, в частности, по поводу санкций против России. Президент Чехии отметил, что "все изменили свое мнение".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О возможности обучения Чехией украинских военных заявлял, в частности. премьер-министр страны Петр Фиала.