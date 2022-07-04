Земан заявил о поддержке поставок оружия в Украину и обучения украинских военных

"Да, я бы согласился и на поставки оружия, и на обучение украинских солдат", – сказал он.
Земан заявил, что не согласился бы на это, если бы не российское полномасштабное вторжение в Украину.
České noviny отмечают, что Земан после 24 февраля, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины, изменил позицию, в частности, по поводу санкций против России. Президент Чехии отметил, что "все изменили свое мнение".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О возможности обучения Чехией украинских военных заявлял, в частности. премьер-министр страны Петр Фиала.
5 февраля Земан говорил, что не разделяет опасений относительно возможного вторжения России в Украину.
24 февраля президент Чехии, известный своими пророссийскими заявлениями в прошлом, осудил полномасштабное вторжение России в Украину. Он заявил, что "необходимо изолировать сумасшедшего" не только словами, но и конкретными мерами.