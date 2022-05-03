Земан: Путин поддался иллюзиям, что Россия всемогуща, а ее армия – вторая в мире по силе

"Путин поддался иллюзии, что Россия всемогуща и, в частности, что российская армия является второй по силе армией в мире. Сегодня это выглядит смешно. Если у российской агрессии вообще есть какие-то положительные стороны, то получается, что российская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты", – сказал он.

Также, рассуждая о зависимости Европы от энергоносителей из России, президент Чехии повторил высказанную 24 февраля, в день масштабного вторжения войск РФ в Украину, мысль о том, что россияне "оказались сумасшедшими".

Земан тогда заявлял, что "необходимо изолировать сумасшедшего" не только словами, но и конкретными мерами.

Еще 5 февраля Земан говорил, что не разделяет опасений относительно возможного вторжения России в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)