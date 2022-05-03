Земан: Путин поддался иллюзиям, что Россия всемогуща, а ее армия – вторая в мире по силе

"Путин поддался иллюзии, что Россия всемогуща и, в частности, что российская армия является второй по силе армией в мире. Сегодня это выглядит смешно. Если у российской агрессии вообще есть какие-то положительные стороны, то получается, что российская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты", – сказал он.
Также, рассуждая о зависимости Европы от энергоносителей из России, президент Чехии повторил высказанную 24 февраля, в день масштабного вторжения войск РФ в Украину, мысль о том, что россияне "оказались сумасшедшими".
Земан тогда заявлял, что "необходимо изолировать сумасшедшего" не только словами, но и конкретными мерами.
Еще 5 февраля Земан говорил, что не разделяет опасений относительно возможного вторжения России в Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
До открытой войны с Украиной армию России называли второй в мире.
На 2 мая, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, потери российской армии составляют около 23,8 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, 1 тыс. бронемашин, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.