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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ударили по российскому складу боеприпасов в оккупированной Новой Каховке – ОВА

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Хлань отметил, что в Херсонской области идет последовательное уничтожение врага в тылу
Хлань отметил, что в Херсонской области идет последовательное уничтожение врага в тылу
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому складу боеприпасов в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Об этом 8 июля в Facebook сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

По его словам, в Херсонской области идет последовательное уничтожение врага в тылу.

"Вчера очередная "серия" Чернобаевки, где были разбиты скопления военной техники. Сегодня, буквально два часа назад, попадание в склад боеприпасов в Новой Каховке. Там же, по предварительной информации, вчера был убит предатель, бывший полицейский, согласившийся на сотрудничество с оккупантами, – Сергей Томко", – подчеркнул Хлань.

Скриншот: Сергей Хлань / Facebook
Скриншот: Сергей Хлань / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

14 июня Хлань сообщал об уничтожении украинскими военными еще одного российского склада боеприпасов в Новой Каховке.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

11 июня горсовет Херсона сообщил, что ВСУ проводят контрнаступление на трех направлениях в Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, Новая Каховка, российские оккупанты, Сергей Хлань
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