ВСУ ударили по российскому складу боеприпасов в оккупированной Новой Каховке – ОВА

По его словам, в Херсонской области идет последовательное уничтожение врага в тылу.
"Вчера очередная "серия" Чернобаевки, где были разбиты скопления военной техники. Сегодня, буквально два часа назад, попадание в склад боеприпасов в Новой Каховке. Там же, по предварительной информации, вчера был убит предатель, бывший полицейский, согласившийся на сотрудничество с оккупантами, – Сергей Томко", – подчеркнул Хлань.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
14 июня Хлань сообщал об уничтожении украинскими военными еще одного российского склада боеприпасов в Новой Каховке.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
11 июня горсовет Херсона сообщил, что ВСУ проводят контрнаступление на трех направлениях в Херсонской области.