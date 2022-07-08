ВСУ ударили по российскому складу боеприпасов в оккупированной Новой Каховке – ОВА

Хлань отметил, что в Херсонской области идет последовательное уничтожение врага в тылу Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его словам, в Херсонской области идет последовательное уничтожение врага в тылу.

"Вчера очередная "серия" Чернобаевки, где были разбиты скопления военной техники. Сегодня, буквально два часа назад, попадание в склад боеприпасов в Новой Каховке. Там же, по предварительной информации, вчера был убит предатель, бывший полицейский, согласившийся на сотрудничество с оккупантами, – Сергей Томко", – подчеркнул Хлань.

Скриншот: Сергей Хлань / Facebook

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14 июня Хлань сообщал об уничтожении украинскими военными еще одного российского склада боеприпасов в Новой Каховке.