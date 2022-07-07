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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С 24 февраля в Херсонской области были похищены или пропали 457 человек – Венедиктова

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Венедиктова: Украинцы, помогающие врагам в уничтожении сограждан и государства, будут отвечать за совершенное
Венедиктова: Украинцы, помогающие врагам в уничтожении сограждан и государства, будут отвечать за совершенное
Фото: Ирина Венедиктова / Facebook

За период полномасштабного вторжения России в Украину на временно оккупированной территории Херсонской области были похищены или пропали 457 человек. Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала в Facebook 7 июля.

Венедиктова проинформировала об этом в контексте сообщения о коллаборантах в Херсонской области. 

"Пока они прислуживают агрессору, в Херсонской области убивают их гражданских соседей и друзей. Захватчики насилуют, уничтожают инфраструктуру, а еще похищают избранных мэров и сельских голов, на чьи места приходят коллаборанты. С момента военной агрессии правоохранительными органами области зафиксированы факты похищения или исчезновения 457 человек", – написала она. 

По данным генпрокурора, 306 человек уже освобождены из плена. 

Оккупанты продолжают незаконно удерживать 151 человека, среди которых депутаты местных советов, директор Новокаховского лицея №10, мэр Херсона Игорь Колыхаев (его обязанности сейчас временно исполняет секретарь горсовета), восемь правоохранителей. 

"Захватчики и их прихвостни преследуют активистов и участников митингов, работников СМИ. Только сегодня мы сообщили о подозрении уже второму организатору похищения и пыток журналиста областной газеты "Новый день" – псевдоруководителя новокаховской ВГА, действовавшего в сговоре с так называемым советником председателя "ДНР". По его приказу журналиста неделю держали прикованным к батарее, допрашивали и избивали в захваченном райотделе полиции российские военные и незаконные вооруженные формирования. Зверства и беззакония – паттерн поведения России на оккупированных территориях. Украинцы, помогающие врагам в уничтожении сограждан и государства, будут отвечать за совершенное", – добавила генпрокурор.

https://www.facebook.com/20531316728/posts/10154009990506729/

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта, здание мэрии они захватили 25 апреля

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

16 марта оккупанты заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. 26 апреля россияне представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец. "Главой области" стал экс-мэр, депутат горсовета Владимир Сальдо.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.

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