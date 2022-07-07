С 24 февраля в Херсонской области были похищены или пропали 457 человек – Венедиктова

Венедиктова: Украинцы, помогающие врагам в уничтожении сограждан и государства, будут отвечать за совершенное Фото: Ирина Венедиктова / Facebook

Венедиктова проинформировала об этом в контексте сообщения о коллаборантах в Херсонской области.

"Пока они прислуживают агрессору, в Херсонской области убивают их гражданских соседей и друзей. Захватчики насилуют, уничтожают инфраструктуру, а еще похищают избранных мэров и сельских голов, на чьи места приходят коллаборанты. С момента военной агрессии правоохранительными органами области зафиксированы факты похищения или исчезновения 457 человек", – написала она.

По данным генпрокурора, 306 человек уже освобождены из плена.

Оккупанты продолжают незаконно удерживать 151 человека, среди которых депутаты местных советов, директор Новокаховского лицея №10, мэр Херсона Игорь Колыхаев (его обязанности сейчас временно исполняет секретарь горсовета), восемь правоохранителей.

"Захватчики и их прихвостни преследуют активистов и участников митингов, работников СМИ. Только сегодня мы сообщили о подозрении уже второму организатору похищения и пыток журналиста областной газеты "Новый день" – псевдоруководителя новокаховской ВГА, действовавшего в сговоре с так называемым советником председателя "ДНР". По его приказу журналиста неделю держали прикованным к батарее, допрашивали и избивали в захваченном райотделе полиции российские военные и незаконные вооруженные формирования. Зверства и беззакония – паттерн поведения России на оккупированных территориях. Украинцы, помогающие врагам в уничтожении сограждан и государства, будут отвечать за совершенное", – добавила генпрокурор.