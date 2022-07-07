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"Консерва" вскрылась постом о "России навсегда". Нардеп Ковалев организовал вывоз соли и зерна в РФ – Венедиктова

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Ковалев уехал в Херсонскую область после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и заявлял, что "Россия навсегда" в Херсоне
Ковалев уехал в Херсонскую область после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и заявлял, что "Россия навсегда" в Херсоне
Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / facebook

У следствия есть данные, что исключенный из "Слуги народа" нардеп Алексей Ковалев, который после начала полномасштабного вторжения России поехал на оккупированную территорию Херсонской области, организовал вывоз соли и зерна в РФ.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook 7 июля. 

Вчера Венедиктова подписала и предъявила подозрение Ковалеву в госизмене. По данным следствия, он постоянно находится на временно оккупированной территории Херсонской области с 12 марта.

"В начале оккупации он поехал в Херсонскую область якобы работать с избирателями и защищать от мародеров свой бизнес, которым не может заниматься во время парламентской деятельности. Есть свидетельства, что народный избранник при этом организовывал вывоз соли и зерна в РФ. "Консерва" вскрылась его ФБ-постом с восхищением планами полномасштабной интеграции аграриев Херсонской области в экономическую модель России и настаиванием, что "Россия навсегда". Собственно, этим захватчики и поставили его заниматься в оккупационном органе на псевдодолжности "заместителя главы правительства Херсонской области", которую он занял", – написала она сегодня. 

По словам генпрокурора, в Херсонской области есть "пирамида псевдовласти", а ряды подозреваемых в коллаборационизме достаточно широкие. 

"Среди них – депутаты разных уровней, бывшие должностные лица органов исполнительной власти и местного самоуправления, правоохранители и рядовые граждане. Служат врагам они по-разному. Кто-то сдает украинских патриотов, активистов, правоохранителей и участников боевых действий, кто-то участвует в их "зачистках", кто-то помогает размещать военную технику России, кто-то меняет флаги на органах власти, кто-то снабжает оккупантов горючим и продовольствием, многие удовлетворяют свои властные амбиции", – рассказала Венедиктова.

Наиболее активный среди гауляйтеров, добавила генпрокурор, – это подозреваемый в госизмене экс-нардеп, глава оккупационной администрации области Владимир Сальдо. 

Скриншот: Ирина Венедиктова / Facebook
Скриншот: Ирина Венедиктова / Facebook

Контекст:

Ковалев прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от партии "Слуга народа", избирался в 186-м округе в Херсонской области (центр находится в городе Олешки). За время работы в Раде он стал известен покупкой "4 канала".

В середине апреля СМИ выяснили, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. Путь занял у него две недели, а 12 апреля к нему домой в Голую Пристань приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".

28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР, а также обратилась к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом расследовать действия нардепа на оккупированной территории и обстоятельства его общения с оккупантами. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.

8 июня Ковалев в Facebook рассказал об участии во встрече с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области.

22 июня в Голой Пристани автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборационист впервые после инцидента появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости". Лежа на больничной койке, Ковалев назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".

4 июля назначенный оккупантами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Ковалев получил должность "вице-премьера" в оккупационном правительстве региона.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пропаганда, оккупация, соль, спецслужбы, Владимир Сальдо, Ирина Венедиктова, нардеп Алексей Ковалев, коллаборационизм, зерно
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