"Консерва" вскрылась постом о "России навсегда". Нардеп Ковалев организовал вывоз соли и зерна в РФ – Венедиктова

Ковалев уехал в Херсонскую область после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и заявлял, что "Россия навсегда" в Херсоне Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / facebook

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook 7 июля.

Вчера Венедиктова подписала и предъявила подозрение Ковалеву в госизмене. По данным следствия, он постоянно находится на временно оккупированной территории Херсонской области с 12 марта.

"В начале оккупации он поехал в Херсонскую область якобы работать с избирателями и защищать от мародеров свой бизнес, которым не может заниматься во время парламентской деятельности. Есть свидетельства, что народный избранник при этом организовывал вывоз соли и зерна в РФ. "Консерва" вскрылась его ФБ-постом с восхищением планами полномасштабной интеграции аграриев Херсонской области в экономическую модель России и настаиванием, что "Россия навсегда". Собственно, этим захватчики и поставили его заниматься в оккупационном органе на псевдодолжности "заместителя главы правительства Херсонской области", которую он занял", – написала она сегодня.

По словам генпрокурора, в Херсонской области есть "пирамида псевдовласти", а ряды подозреваемых в коллаборационизме достаточно широкие.

"Среди них – депутаты разных уровней, бывшие должностные лица органов исполнительной власти и местного самоуправления, правоохранители и рядовые граждане. Служат врагам они по-разному. Кто-то сдает украинских патриотов, активистов, правоохранителей и участников боевых действий, кто-то участвует в их "зачистках", кто-то помогает размещать военную технику России, кто-то меняет флаги на органах власти, кто-то снабжает оккупантов горючим и продовольствием, многие удовлетворяют свои властные амбиции", – рассказала Венедиктова.

Наиболее активный среди гауляйтеров, добавила генпрокурор, – это подозреваемый в госизмене экс-нардеп, глава оккупационной администрации области Владимир Сальдо.

Скриншот: Ирина Венедиктова / Facebook