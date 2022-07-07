Обязанности мэра Херсона, похищенного оккупантами, будет временно исполнять секретарь горсовета

Луговая объявила, что будет временно исполнять обязанности городского головы в связи с захватом мэра оккупантами Фото: miskrada.kherson.ua

"В связи с захватом 28 июня херсонского городского головы Игоря Колыхаева представителями вооруженных формирований РФ и невозможностью осуществлять им временно свои полномочия… приступаю к временному осуществлению полномочий херсонского городского головы, до прекращения обстоятельств, исключающих возможность осуществления этих полномочий Игорем Колыхаевым", – говорится в документе.

Луговая уточнила, что приняла такое решение "с целью обеспечения организации деятельности исполнительных органов Херсонского городского совета и коммунальных предприятий, учреждений и заведений Херсонской городской территориальной общины".

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в условиях оккупации Херсона российскими войсками, Колыхаев продолжал оставаться в городе. 6 марта он был награжден Орденом мужества.

28 июня оккупанты схватили Колыхаева, сообщила его советница. По ее словам, похищение связано с отказом мэра сотрудничать с оккупационными властями. С тех пор информации о нем не было.

По информации Ассоциации городов Украины на 2 июля, оккупанты удерживают в плену трех мэров, двух председателей поселковых советов и трех глав сельских советов.