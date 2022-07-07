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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обязанности мэра Херсона, похищенного оккупантами, будет временно исполнять секретарь горсовета

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Луговая объявила, что будет временно исполнять обязанности городского головы в связи с захватом мэра оккупантами
Луговая объявила, что будет временно исполнять обязанности городского головы в связи с захватом мэра оккупантами
Фото: miskrada.kherson.ua

Секретарь Херсонского городского совета Галина Луговая будет временно исполнять обязанности мэра города. Распоряжение об этом она подписала 6 июля, сообщает 7 июля пресс-служба Херсонского горсовета.

"В связи с захватом 28 июня херсонского городского головы Игоря Колыхаева представителями вооруженных формирований РФ и невозможностью осуществлять им временно свои полномочия… приступаю к временному осуществлению полномочий херсонского городского головы, до прекращения обстоятельств, исключающих возможность осуществления этих полномочий Игорем Колыхаевым", – говорится в документе. 

Луговая уточнила, что приняла такое решение "с целью обеспечения организации деятельности исполнительных органов Херсонского городского совета и коммунальных предприятий, учреждений и заведений Херсонской городской территориальной общины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в условиях оккупации Херсона российскими войсками, Колыхаев продолжал оставаться в городе. 6 марта он был награжден Орденом мужества

28 июня оккупанты схватили Колыхаева, сообщила его советница. По ее словам, похищение связано с отказом мэра сотрудничать с оккупационными властями. С тех пор информации о нем не было. 

По информации Ассоциации городов Украины на 2 июля, оккупанты удерживают в плену трех мэров, двух председателей поселковых советов и трех глав сельских советов. 

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта, здание мэрии они захватили 25 апреля

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

16 марта оккупанты заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. 26 апреля россияне представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец. По информации "Украинской правды", он был водителем законного мэра города Игоря Колыхаева. "Главой области" стал экс-мэр, депутат горсовета Владимир Сальдо.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Херсон, похищение, горсовет, война России против Украины, Игорь Колыхаев
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