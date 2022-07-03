В плену оккупантов находятся восемь глав советов Украины, освобождение одного из них не подтвердилось

Больше всего пленных руководителей территориальных общин – из Херсонской области Фото: EPA

Больше всего пленных руководителей территориальных общин – из Херсонской области.

По данным АГУ, в плену агрессора находятся:

Днепрорудненский городской голова (Запорожская область) Евгений Матвеев;

Вильховский сельский голова (Харьковская область) Александр Шмиголь;

Голопристанский городской голова (Херсонская область) Александр Бабич;

Херсонский городской голова (Херсонская область) Игорь Колыхаев;

Великокопановский сельский голова (Херсонская область) Валентина Костенко;

Горностаевский поселковый голова (Херсонская область) Дмитрий Ляхно;

Хрестовский сельский голова (Херсонская область) Сергей Хильченко;

Новотроицкий поселковый голова (Херсонская область) Петр Збаровский.

В ассоциации отметили, что не подтвердилась появившаяся 28 июня информация об освобождении из плена мэра Голой Пристани Александра Бабича.

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