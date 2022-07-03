В плену оккупантов находятся восемь глав советов Украины, освобождение одного из них не подтвердилось

Больше всего пленных руководителей территориальных общин – из Херсонской области.
По данным АГУ, в плену агрессора находятся:
- Днепрорудненский городской голова (Запорожская область) Евгений Матвеев;
- Вильховский сельский голова (Харьковская область) Александр Шмиголь;
- Голопристанский городской голова (Херсонская область) Александр Бабич;
- Херсонский городской голова (Херсонская область) Игорь Колыхаев;
- Великокопановский сельский голова (Херсонская область) Валентина Костенко;
- Горностаевский поселковый голова (Херсонская область) Дмитрий Ляхно;
- Хрестовский сельский голова (Херсонская область) Сергей Хильченко;
- Новотроицкий поселковый голова (Херсонская область) Петр Збаровский.
В ассоциации отметили, что не подтвердилась появившаяся 28 июня информация об освобождении из плена мэра Голой Пристани Александра Бабича.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.
В июне Ассоциация городов Украины сообщала о четырех председателях разного рода советов, взятых в плен российскими оккупантами.