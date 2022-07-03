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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В плену оккупантов находятся восемь глав советов Украины, освобождение одного из них не подтвердилось

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Больше всего пленных руководителей территориальных общин из Херсонской области
Больше всего пленных руководителей территориальных общин – из Херсонской области
Фото: EPA

По состоянию на 2 июля российские оккупанты удерживают в плену трех мэров, двух поселковых председателей и трех глав сельских советов. Об этом проинформировала Ассоциация городов Украины (АГУ).

Больше всего пленных руководителей территориальных общин – из Херсонской области.

По данным АГУ, в плену агрессора находятся:

  • Днепрорудненский городской голова (Запорожская область) Евгений Матвеев;
  • Вильховский сельский голова (Харьковская область) Александр Шмиголь;
  • Голопристанский городской голова (Херсонская область) Александр Бабич;
  • Херсонский городской голова (Херсонская область) Игорь Колыхаев;
  • Великокопановский сельский голова (Херсонская область) Валентина Костенко;
  • Горностаевский поселковый голова (Херсонская область) Дмитрий Ляхно;
  • Хрестовский сельский голова (Херсонская область) Сергей Хильченко;
  • Новотроицкий поселковый голова (Херсонская область) Петр Збаровский.

В ассоциации отметили, что не подтвердилась появившаяся 28 июня информация об освобождении из плена мэра Голой Пристани Александра Бабича.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

В июне Ассоциация городов Украины сообщала о четырех председателях разного рода советов, взятых в плен российскими оккупантами.

Теги: Россия, война, оккупация, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, плен, пленные, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Ассоциация городов Украины, Александр Бабич, Игорь Колыхаев, российские оккупанты
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