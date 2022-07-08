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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Подъезжают к многоэтажкам на грузовиках. Если хорошая мебель, то выносят и ее". Оккупанты в открытую грабят квартиры в Северодонецке

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В городе нет воды, электричества и газа ОВА
В городе нет воды, электричества и газа – ОВА
Фото: ЕРА

В Северодонецке Луганской области повреждены или полностью разрушены 80% жилых домов, об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, люди, которые выехали в ближайшие села, чтобы избежать бомбежек, пытаются вернуться за вещами, но все чаще находят если уцелевшую, то пустую квартиру.

"Зайдя в город, россияне сначала депортировали население, забрали ключи, а потом начали грабить все подряд. Подъезжают к многоэтажкам на грузовиках. Если хорошая мебель, то выносят и ее. Речь уже не идет только о бытовой технике", – пишет  Гайдай.

Он сообщил, что оккупанты назначили очередного "коменданта" (уже третьего), но имущество граждан продолжает исчезать.

Глава ОВА подчеркнул, что Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы. Ежедневно в Национальную полицию поступают больше 50 заявлений о разрушении жилья. В городе нет электричества, воды и газа.

"С конца февраля оккупанты обстреливали объекты критической инфраструктуры, уничтожили их почти дотла. Отремонтировать они ничего не смогут. Ведь даже в мирное время такой объем обновлений можно сделать за полгода-год – при наличии материалов и квалифицированных рабочих. Ни того, ни другого у россиян нет", – говорится в сообщении.

Контекст:

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 июня пообещал, что Украина вернет Северодонецк, как и остальные свои города.

Теги: Луганская область, оккупация, Северодонецк, гуманитарная катастрофа, Сергей Гайдай, война России против Украины
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