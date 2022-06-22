В Северодонецке остается 7–8 тыс. человек – мэр

По его словам, остальные жители уже депортированы российскими захватчиками на ранее оккупированную территорию Луганской области.
"Удается сохранить город исключительно человеческими усилиями наших военных, их подготовкой, уверенностью в том, что Северодонецк – это Украина, его нужно защищать и отстаивать", – сказал Стрюк.
Он отметил, что украинские военнослужащие подвозят еду и медикаменты людям, которые прячутся в бомбоубежищах химического завода "Азот". При этом людей трудно убедить оттуда эвакуироваться.
Стрюк также подчеркнул, что разрушений в Северодонецке становится все больше. В последние дни существенно пострадала часть кварталов в старых районах города.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои идут за контроль над Северодонецком, где до войны проживало около 106 тыс. человек. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
15 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.
20 июня Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой.
Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.