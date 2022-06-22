В Северодонецке остается 7–8 тыс. человек – мэр

Стрюк подчеркнул, что разрушений в Северодонецке становится все больше Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegrаm

По его словам, остальные жители уже депортированы российскими захватчиками на ранее оккупированную территорию Луганской области.

"Удается сохранить город исключительно человеческими усилиями наших военных, их подготовкой, уверенностью в том, что Северодонецк – это Украина, его нужно защищать и отстаивать", – сказал Стрюк.

Он отметил, что украинские военнослужащие подвозят еду и медикаменты людям, которые прячутся в бомбоубежищах химического завода "Азот". При этом людей трудно убедить оттуда эвакуироваться.

Стрюк также подчеркнул, что разрушений в Северодонецке становится все больше. В последние дни существенно пострадала часть кварталов в старых районах города.

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