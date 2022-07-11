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Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Часовом Яру, найдены тела 26 человек. Фоторепортаж

Сегодня 18.05
9 июля российские оккупанты нанесли удар из РСЗО "Ураган" по пятиэтажному жилому дому в Часовом Яру Донецкой области. По состоянию на 11 июля найдены уже 26 тел погибших, завалы продолжают разбирать. Фото с места событий опубликовали агентство ЕРА и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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