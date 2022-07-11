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В Часовом Яре обнаружены тела 24 погибших в результате ракетного удара оккупантов, спасено девять человек – ГСЧС

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Спасатели за последние часы извлекли из-под завалов тела еще двух жертв ракетного удара оккупантов по жилому дому в Часовом Яре
Спасатели за последние часы извлекли из-под завалов тела еще двух жертв ракетного удара оккупантов по жилому дому в Часовом Яре
Фото: ДСНС України / Telegram

Число жертв ракетного удара российских войск по пятиэтажному дому в городе Часов Яр Донецкой области возросло до 24 человек, тела еще пятерых погибших спасатели видят, но пока не смогли добраться до них, сообщила 11 июля в Telegram пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и происшествиям.

"По состоянию на 13:55 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме обнаружены тела [еще] двоих погибших. Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 24 погибших, спасены из-под завалов девять человек. Визуально наблюдаются тела пяти погибших. Работы продолжаются", – сказано в сообщении

В предыдущей сводке ГСЧС шла речь о 20 погибших и восьми спасенных из-под завалов по состоянию на 11.10 11 июля была произведена расчистка и разбор около 138 тонн разрушенных элементов дома, отчитались спасатели. а данный момент сотрудники ГСЧС разобрали около 72% завалов на месте удара.

Контекст:

Удар по Часовому Яру оккупанты нанесли 9 июля из реактивных систем залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей.

В результате ракетного удара полностью разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома.

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