В Часовом Яре обнаружены тела 24 погибших в результате ракетного удара оккупантов, спасено девять человек – ГСЧС

Спасатели за последние часы извлекли из-под завалов тела еще двух жертв ракетного удара оккупантов по жилому дому в Часовом Яре Фото: ДСНС України / Telegram

"По состоянию на 13:55 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме обнаружены тела [еще] двоих погибших. Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 24 погибших, спасены из-под завалов девять человек. Визуально наблюдаются тела пяти погибших. Работы продолжаются", – сказано в сообщении

В предыдущей сводке ГСЧС шла речь о 20 погибших и восьми спасенных из-под завалов по состоянию на 11.10 11 июля была произведена расчистка и разбор около 138 тонн разрушенных элементов дома, отчитались спасатели. а данный момент сотрудники ГСЧС разобрали около 72% завалов на месте удара.