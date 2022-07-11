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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв ракетного удара по Часовому Яру возросло до 20 человек – ГСЧС

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Спасатели разобрали более 70% завалов дома в Часовом Яру, известно о 20 жертвах ракетного удара
Спасатели разобрали более 70% завалов дома в Часовом Яру, известно о 20 жертвах ракетного удара
Фото: ДСНС України / Facebook

Из-под завалов разрушенного ракетным ударом оккупантов пятиэтажного дома в городе Часов Яр Донецкой области спасатели извлекли тело еще одного погибшего, сообщила 11 июля в Facebook пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 11.10 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в городе Часов Яр обнаружено тело одного погибшего. Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 20 погибших", – сказано в сообщении.

Спасены из-под завалов восемь человек, произведена расчистка и разбор около 138 тонн разрушенных элементов дома, отчитались спасатели.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid0Y9CohKpCcZjN7arvovqjdBANTXgQwpnBmeJJVQGQSz1tDYuHvHU4FGSpqB4iyJo1l

Ранее в ГСЧС сообщали о 19 погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру. Разбор завалов продолжается. На данный момент спасатели разобрали около 72% завалов на месте удара.

Контекст:

Удар по Часовому Яру оккупанты нанесли 9 июля из реактивных систем залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей.

В результате ракетного удара полностью разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома.

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