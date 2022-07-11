Число жертв ракетного удара по Часовому Яру возросло до 20 человек – ГСЧС

Спасатели разобрали более 70% завалов дома в Часовом Яру, известно о 20 жертвах ракетного удара Фото: ДСНС України / Facebook

"По состоянию на 11.10 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в городе Часов Яр обнаружено тело одного погибшего. Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 20 погибших", – сказано в сообщении.

Спасены из-под завалов восемь человек, произведена расчистка и разбор около 138 тонн разрушенных элементов дома, отчитались спасатели.

Ранее в ГСЧС сообщали о 19 погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру. Разбор завалов продолжается. На данный момент спасатели разобрали около 72% завалов на месте удара.