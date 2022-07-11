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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, попали в здание – Офис президента

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Одна из четырех ракет оккупантов попала в объект инфраструктуры в Одесской области
Одна из четырех ракет оккупантов попала в объект инфраструктуры в Одесской области
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

Российские войска выпустили четыре ракеты по Одесской области из самолетов над оккупированным Крымом, сообщил в Telegram 11 июля заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Одна из ракет попала в здание. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал он.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук позднее сообщил в Telegram, что враг нанес удар по объекту инфраструктуры.

"Одесская область. Ракетная атака четырьмя ракетами. Одна попала в объект инфраструктуры. Детальная информация уточняется", – написал он.

Контекст:

Россия практически ежедневно атакует юг Украины, и в частности Одесскую область, ракетами. Часть ракет сбивает ПВО.

В ночь на 1 июля оккупанты обстреляли Сергеевку в Белгород-Днестровском районе. Ударам подверглись жилой дом и база отдыха. По последним данным, погибли 22 человека, еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шестеро детей и беременная женщина.

5 июля оккупанты выпустили по югу Украины три ракеты, все были сбиты ПВО над морем. 6 июля оккупанты вновь попытались с самолета ударить ракетой по Одесской области, ее также уничтожили над морем.

29 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия с 24 февраля выпустила по Украине уже 2811 ракет.

Теги: Россия, Украина, Одесса, самолет, ПВО, Одесская область, самолеты, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, разрушения, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, российские оккупанты, Сергей Братчук, Сергеевка
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