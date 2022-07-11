Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, попали в здание – Офис президента

"Одна из ракет попала в здание. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал он.
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук позднее сообщил в Telegram, что враг нанес удар по объекту инфраструктуры.
"Одесская область. Ракетная атака четырьмя ракетами. Одна попала в объект инфраструктуры. Детальная информация уточняется", – написал он.
Россия практически ежедневно атакует юг Украины, и в частности Одесскую область, ракетами. Часть ракет сбивает ПВО.
В ночь на 1 июля оккупанты обстреляли Сергеевку в Белгород-Днестровском районе. Ударам подверглись жилой дом и база отдыха. По последним данным, погибли 22 человека, еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шестеро детей и беременная женщина.
5 июля оккупанты выпустили по югу Украины три ракеты, все были сбиты ПВО над морем. 6 июля оккупанты вновь попытались с самолета ударить ракетой по Одесской области, ее также уничтожили над морем.
29 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия с 24 февраля выпустила по Украине уже 2811 ракет.