Увеличилось количество жертв ракетного удара россиян по Сергеевке – Одесская обладминистрация

"7 июля в больнице скончалась 53-летняя сотрудница базы отдыха, которая получила ранения во время ракетной атаки РФ на Сергеевку. Таким образом, количество погибших возросло до 22-х", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ночь на 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сергеевке Белгород-Днестровского района, ракеты попали в жилой дом и турбазу. Было известно о 21 погибшем и 38 раненых и травмированных.

Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку Сергеевка как нарушение законов и обычаев войны.