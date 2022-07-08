Российская ракета взорвалась над Черным морем, не долетев до побережья Одесской области – ОК "Юг"

"Около 10.00 с вражеского самолета Су-30 со стороны Черного моря по Одесской области выпущена крылатая ракета типа Х-31, которая разорвалась над морем, направляясь к побережью. Вполне возможно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне", – сказал спикер командования, полковник Владислав Назаров.

По данным Назарова, жертв в результате взрыва нет. 7 июля в ОК "Юг" тоже сообщали, что одна из ракет оккупантов Х-31, выпущенных в сторону Одесской области, самоликвидировалась над морем.

В Черном море сейчас, по информации командования, стоит группировка из семи кораблей (в том числе трех десантных) и двух подводных лодок РФ.

"Корабельная группировка продолжает держать блокаду судоходства и угрожать применением 40 крылатых ракет по всей территории Украины", – добавил спикер.

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