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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская ракета взорвалась над Черным морем, не долетев до побережья Одесской области – ОК "Юг"

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Ракета оккупантов взорвалась, когда летела в сторону побережья
Ракета оккупантов взорвалась, когда летела в сторону побережья
Фото: ЕРА (архив)

Россия могла изменить тактику нанесения ракетных ударов, сообщает оперативное командование "Юг" в дневной сводке, опубликованной 8 июля в Facebook.

"Около 10.00 с вражеского самолета Су-30 со стороны Черного моря по Одесской области выпущена крылатая ракета типа Х-31, которая разорвалась над морем, направляясь к побережью. Вполне возможно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне", – сказал спикер командования, полковник Владислав Назаров.

По данным Назарова, жертв в результате взрыва нет. 7 июля в ОК "Юг" тоже сообщали, что одна из ракет оккупантов Х-31, выпущенных в сторону Одесской области, самоликвидировалась над морем.

В Черном море сейчас, по информации командования, стоит группировка из семи кораблей (в том числе трех десантных) и двух подводных лодок РФ.

"Корабельная группировка продолжает держать блокаду судоходства и угрожать применением 40 крылатых ракет по всей территории Украины", – добавил спикер.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/444783993861704/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесская область, война России против Украины, ракета, крылатая ракета
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