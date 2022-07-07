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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили ракетой в молдавский танкер, дрейфующий с остатками дизтоплива в Черном море – ОК "Юг"

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После попадания в судно в первые дни вторжения оно дрейфует в море без экипажа
После попадания в судно в первые дни вторжения оно дрейфует в море без экипажа
Скриншот: News2sea / YouTube (25 февраля)

Российские оккупанты 7 июля выпустили две ракеты Х-31 по Одесской области. Об этом сообщили в Одесском горсовете со ссылкой на оперативное командование ВСУ "Юг"

По информации командования, одна из ракет "самоликвидировалась над морем", вторая – попала в танкер Millennial Spirit (флаг Молдовы), дрейфующий без экипажа с остатками дизельного топлива на борту в Черном море. На нем сейчас, вероятно, горят остатки груза.

В сообщении напомнили, что это судно уже подвергалось атаке оккупантов в начале российского вторжения в Украину в 2022 году.

"К моменту первого попадания в судно на нем находилось более 500 тонн дизтоплива. Из-за блокады рашистами судоходства танкер уже четыре месяца дрейфует в море без экипажа как экологическая бомба замедленного действия", – отметили в командовании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 февраля Россия атаковала у порта Южный (Одесская область) два иностранных судна – балкер Namura Queen под флагом Панамы и бункеровщик Millennium Spirit, сообщала пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Millennium Spirit подбили в 12 милях от порта, отметило Министерство обороны Украины. По информации одесского филиала Администрации морских портов Украины, бункеровщик перевозил 600 тонн мазута и дизеля.

"Произошло возгорание, которое могло при взрыве привести к экологической катастрофе. Члены экипажа оказались в воде и запросили помощь", – рассказали в Мининфраструктуры. Украина направила пять буксиров для тушения пожара и спасения экипажа судна. В ведомстве сообщали, что пострадавших доставили в Черноморск, а Millennium Spirit поставили на якорь.

В апреле жители Одессы сняли на видео неизвестные корабли, которые были видны на горизонте. В ОК "Юг" тогда поясняли, что это танкер Millennium Spirit и неуправляемые баржи, которые отнесло в море, а вернуть нет возможности, поскольку судоходство заблокировано оккупантами.

Теги: Черное море, дизельное топливо, Одесская область, война России против Украины, судно, ракеты, танкер, корабли
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