Оккупанты ударили ракетой в молдавский танкер, дрейфующий с остатками дизтоплива в Черном море – ОК "Юг"

После попадания в судно в первые дни вторжения оно дрейфует в море без экипажа Скриншот: News2sea / YouTube (25 февраля)

По информации командования, одна из ракет "самоликвидировалась над морем", вторая – попала в танкер Millennial Spirit (флаг Молдовы), дрейфующий без экипажа с остатками дизельного топлива на борту в Черном море. На нем сейчас, вероятно, горят остатки груза.

В сообщении напомнили, что это судно уже подвергалось атаке оккупантов в начале российского вторжения в Украину в 2022 году. "К моменту первого попадания в судно на нем находилось более 500 тонн дизтоплива. Из-за блокады рашистами судоходства танкер уже четыре месяца дрейфует в море без экипажа как экологическая бомба замедленного действия", – отметили в командовании. Война России против Украины. Главное (обновляется)