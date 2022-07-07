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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Корабельная группировка Черноморского флота РФ выросла, она несет 48 "Калибров" – ВСУ

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Угроза ракетного удара с кораблей оккупантов в Черном море остается актуальной, попытка десанта маловероятна, но возможна, считают в ВСУ
Угроза ракетного удара с кораблей оккупантов в Черном море остается актуальной, попытка десанта – маловероятна, но возможна, считают в ВСУ
Фото: EPA

Угроза ракетных атак по территории Украины с Черного моря остается актуальной. Об этом в сводке по итогам 6 июля заявили в оперативном командовании ВСУ "Юг".

"Корабельная группировка Черноморского флота увеличилась – сейчас это пять ракетных кораблей и две подводные лодки, несущие вместе 48 "Калибров", вместе с ними один большой десантный корабль", – говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что угроза ракетных атак остается, а возможная морская десантная операция оккупантов – "маловероятна, но не отменена".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/735326434258091/

По информации Генштаба ВСУ на утро 7 июля, в акватории Черного и Азовского морей россияне удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

6 июля в ОК "Юг" сообщали, что оккупанты уменьшили количество ракетных носителей в корабельной группировке, общее снаряжение вражеских кораблей составляло 32 крылатые ракеты.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По состоянию на 6 июля, по данным Генштаба ВСУ, потери РФ на море достигли 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".

Теги: Черное море, Генштаб ВСУ, корабль, десантники, Азовское море, война России против Украины, ракеты, корабли
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