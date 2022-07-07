Корабельная группировка Черноморского флота РФ выросла, она несет 48 "Калибров" – ВСУ

"Корабельная группировка Черноморского флота увеличилась – сейчас это пять ракетных кораблей и две подводные лодки, несущие вместе 48 "Калибров", вместе с ними один большой десантный корабль", – говорится в сообщении.
В командовании подчеркнули, что угроза ракетных атак остается, а возможная морская десантная операция оккупантов – "маловероятна, но не отменена".
По информации Генштаба ВСУ на утро 7 июля, в акватории Черного и Азовского морей россияне удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
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6 июля в ОК "Юг" сообщали, что оккупанты уменьшили количество ракетных носителей в корабельной группировке, общее снаряжение вражеских кораблей составляло 32 крылатые ракеты.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По состоянию на 6 июля, по данным Генштаба ВСУ, потери РФ на море достигли 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".