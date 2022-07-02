Вход в акваторию Николаевского порта перекрыт, чтобы не могли зайти вражеские корабли – Ким

В Николаеве, как и в других портах Украины, остались иностранные суда, которые застало в Украине российское нападение Фото: depositphotos.com (архив)

Журналист напомнил, что несколько недель назад оккупанты ударили по зерновому терминалу на территории Николаевского морского порта, и спросил, остается ли до сих пор в порту зерно, а также иностранные суда, которые не могут покинуть Украину.

"Зачем всем знать, где находятся суда и зерно? Суда рассредоточены, они перекрыли доступ через акваторию в город, чтобы вражеские корабли не могли пройти", – сказал Ким.

Он отметил, что продолжаются переговоры о возможности выхода судов из порта, но сейчас все заминировано и это невозможно.

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