ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вход в акваторию Николаевского порта перекрыт, чтобы не могли зайти вражеские корабли – Ким

В Николаеве, как и в других портах Украины, остались иностранные суда, которые застало в Украине российское нападение
В Николаеве, как и в других портах Украины, остались иностранные суда, которые застало в Украине российское нападение
Фото: depositphotos.com (архив)

Суда, оказавшиеся заблокированными в порту Николаева после начала вторжения, рассредоточили. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 1 июля.

Журналист напомнил, что несколько недель назад оккупанты ударили по зерновому терминалу на территории Николаевского морского порта, и спросил, остается ли до сих пор в порту зерно, а также иностранные суда, которые не могут покинуть Украину.

"Зачем всем знать, где находятся суда и зерно? Суда рассредоточены, они перекрыли доступ через акваторию в город, чтобы вражеские корабли не могли пройти", – сказал Ким.

Он отметил, что продолжаются переговоры о возможности выхода судов из порта, но сейчас все заминировано и это невозможно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Из-за блокады Россией портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире, сообщал 11 мая Госдеп США. Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество также ищет пути возобновить этот экспорт.

Однако МИД Украины предупреждал, что любые договоренности о разблокировании морских портов, не учитывающие интересы Украины, будут отвергнуты.

По информации Госдепа США на 11 мая, Россия заблокировала в Черном море около 300 грузовых судов.

По данным Администрации морских портов Украины, в украинских портах стоят около 80 заблокированных иностранных судов вместе с экипажами.

Теги: Николаев, война России против Украины, судно, корабли, морские порты Украины, Виталий Ким, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину (229617)
2
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (87495)
3
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото (86027)
4
"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках (77527)
5
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (72881)
6
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз (59977)
7
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском (53837)
8
Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило (53751)
 
 
 
 