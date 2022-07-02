Вход в акваторию Николаевского порта перекрыт, чтобы не могли зайти вражеские корабли – Ким

Журналист напомнил, что несколько недель назад оккупанты ударили по зерновому терминалу на территории Николаевского морского порта, и спросил, остается ли до сих пор в порту зерно, а также иностранные суда, которые не могут покинуть Украину.
"Зачем всем знать, где находятся суда и зерно? Суда рассредоточены, они перекрыли доступ через акваторию в город, чтобы вражеские корабли не могли пройти", – сказал Ким.
Он отметил, что продолжаются переговоры о возможности выхода судов из порта, но сейчас все заминировано и это невозможно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Из-за блокады Россией портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире, сообщал 11 мая Госдеп США. Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество также ищет пути возобновить этот экспорт.
Однако МИД Украины предупреждал, что любые договоренности о разблокировании морских портов, не учитывающие интересы Украины, будут отвергнуты.
По информации Госдепа США на 11 мая, Россия заблокировала в Черном море около 300 грузовых судов.
По данным Администрации морских портов Украины, в украинских портах стоят около 80 заблокированных иностранных судов вместе с экипажами.