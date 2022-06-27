В украинских портах остаются заблокированными около 80 иностранных судов – Администрация морских портов

Из украинских портов из-за агрессии РФ не могут выйти иностранные корабли Фото: depositphotos.com

"Некоторые [члены экипажа] эвакуировались в начале, некоторых заменили украинские моряки. Потому что судно нельзя оставлять без контроля. На этих судах остается товар, но они не могут выйти из портов в этих обстоятельствах", – сказал Баринов.

Он добавил, что информация о судне, которому якобы удалось выйти из Мариупольского порта, не подтверждена – с ним нет связи.

Агентство Anadolu сообщало, что по итогам турецко-российских переговоров в Москве 21 июня из захваченного россиянами Мариуполя вышло первое иностранное судно – турецкий сухогруз "Азов Конкорд", который ходит под мальтийским флагом. Посол Украины в Турции подтвердил эту информацию.