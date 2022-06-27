В украинских портах остаются заблокированными около 80 иностранных судов – Администрация морских портов

"Некоторые [члены экипажа] эвакуировались в начале, некоторых заменили украинские моряки. Потому что судно нельзя оставлять без контроля. На этих судах остается товар, но они не могут выйти из портов в этих обстоятельствах", – сказал Баринов.
Он добавил, что информация о судне, которому якобы удалось выйти из Мариупольского порта, не подтверждена – с ним нет связи.
Агентство Anadolu сообщало, что по итогам турецко-российских переговоров в Москве 21 июня из захваченного россиянами Мариуполя вышло первое иностранное судно – турецкий сухогруз "Азов Конкорд", который ходит под мальтийским флагом. Посол Украины в Турции подтвердил эту информацию.
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Из-за блокады Россией портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире, сообщал 11 мая Госдеп США. Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество также ищет пути возобновить этот экспорт.
Однако МИД Украины предупреждал, что любые договоренности о разблокировании морских портов, не учитывающие интересы Украины, будут отвергнуты.
Из-за военной агрессии РФ только в портах Одесской области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира, сообщали в Одесской ОВА.
По информации Госдепа США на 11 мая, Россия заблокировала в Черном море около 300 грузовых судов.