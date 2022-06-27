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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В украинских портах остаются заблокированными около 80 иностранных судов – Администрация морских портов

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Из украинских портов из-за агрессии РФ не могут выйти иностранные корабли
Из украинских портов из-за агрессии РФ не могут выйти иностранные корабли
Фото: depositphotos.com

В украинских портах стоят около 80 заблокированных иностранных судов вместе с экипажами. Об этом 27 июня сообщил заместитель главы Администрации морских портов Дмитрий Баринов на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

"Некоторые [члены экипажа] эвакуировались в начале, некоторых заменили украинские моряки. Потому что судно нельзя оставлять без контроля. На этих судах остается товар, но они не могут выйти из портов в этих обстоятельствах", – сказал Баринов.

Он добавил, что информация о судне, которому якобы удалось выйти из Мариупольского порта, не подтверждена – с ним нет связи. 

Агентство Anadolu сообщало, что по итогам турецко-российских переговоров в Москве 21 июня из захваченного россиянами Мариуполя вышло первое иностранное судно – турецкий сухогруз "Азов Конкорд", который ходит под мальтийским флагом. Посол Украины в Турции подтвердил эту информацию

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Из-за блокады Россией портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире, сообщал 11 мая Госдеп США. Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество также ищет пути возобновить этот экспорт.

Однако МИД Украины предупреждал, что любые договоренности о разблокировании морских портов, не учитывающие интересы Украины, будут отвергнуты

Из-за военной агрессии РФ только в портах Одесской области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира, сообщали в Одесской ОВА. 

По информации Госдепа США на 11 мая, Россия заблокировала в Черном море около 300 грузовых судов

Теги: Мариуполь, блокада, война России против Украины, судно, моряки, корабли, морские порты Украины, экипаж, море
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