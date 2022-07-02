Отец "без вести пропавшего" срочника с "Москвы" после ухода жены пообещал написать "всю правду о крейсере"

"Моя жена забрала все деньги и исчезла, сим-карты отключены. Вот такая моя жизнь, Предают самые близкие", – написал Шкребец.
В комментариях под постом пользователи соцсети написали, в частности, что "ей одной с 7 млн [видимо, рублей, выплачиваемых в России за смерть солдата] будет легче" и что "Диме нужен психиатр".
Позже Шкребец написал, что жена его бросила, "пришла, забрала собаку и опять исчезла".
Еще через некоторое время Шкребец пообещал написать "правду о крейсере "Москва", после чего удалить страницу в соцсети.
"Я скажу вам то, что знаю, а знаю я много. Сделаю это так, чтобы не дать власти меня "посадить", – объяснил он.
Дмитрий Шкребец рассказывал о пропаже сына, служившего на крейсере "Москва", 17 апреля. Егор Шкребец был призван на службу из Ялты в оккупированном Крыму, сообщал он. Мать срочника Ирина Шкребец говорила, что они с мужем были в госпитале, куда привезли раненых с крейсера. Она, отмечала, что "каждого обожженного ребенка" смотрела, но своего не нашла. Отцу срочника сказали, что его сын "в море где-то".
Шкребец, судя по скриншоту, который публиковали СМИ, 15 апреля заявлял, что "такой страны, как Украина, быть не должно", а украинцы – это "люди, которых заставили забыть, что они русские".
Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".
Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.
Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек.
В министерстве обороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Журналисты опубликовали ряд материалов, которые свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести. После этого в Минобороны РФ заявили об одном погибшем и 27 пропавших без вести на крейсере.
Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.