Отец "без вести пропавшего" срочника с "Москвы" после ухода жены пообещал написать "всю правду о крейсере"

Шкребцу сказали, что его сын, служивший на "Москве", "в море где-то" Фото: wikipedia.org

"Моя жена забрала все деньги и исчезла, сим-карты отключены. Вот такая моя жизнь, Предают самые близкие", – написал Шкребец.

Скриншот: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"

В комментариях под постом пользователи соцсети написали, в частности, что "ей одной с 7 млн [видимо, рублей, выплачиваемых в России за смерть солдата] будет легче" и что "Диме нужен психиатр".

Позже Шкребец написал, что жена его бросила, "пришла, забрала собаку и опять исчезла".

Скриншот: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"

Еще через некоторое время Шкребец пообещал написать "правду о крейсере "Москва", после чего удалить страницу в соцсети.

"Я скажу вам то, что знаю, а знаю я много. Сделаю это так, чтобы не дать власти меня "посадить", – объяснил он.

Скриншот: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"

Дмитрий Шкребец рассказывал о пропаже сына, служившего на крейсере "Москва", 17 апреля. Егор Шкребец был призван на службу из Ялты в оккупированном Крыму, сообщал он. Мать срочника Ирина Шкребец говорила, что они с мужем были в госпитале, куда привезли раненых с крейсера. Она, отмечала, что "каждого обожженного ребенка" смотрела, но своего не нашла. Отцу срочника сказали, что его сын "в море где-то".

Шкребец, судя по скриншоту, который публиковали СМИ, 15 апреля заявлял, что "такой страны, как Украина, быть не должно", а украинцы – это "люди, которых заставили забыть, что они русские".