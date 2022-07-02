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Отец "без вести пропавшего" срочника с "Москвы" после ухода жены пообещал написать "всю правду о крейсере"

Шкребцу сказали, что его сын, служивший на "Москве", "в море где-то"
Шкребцу сказали, что его сын, служивший на "Москве", "в море где-то"
Фото: wikipedia.org

Дмитрий Шкребец, отец моряка Егора Шкребца, который проходил службу на потопленном украинскими военными в Черном море российском крейсере "Москва" и считается "пропавшим без вести", сообщил 2 июля в "ВКонтакте" об уходе жены.

"Моя жена забрала все деньги и исчезла, сим-карты отключены. Вот такая моя жизнь, Предают самые близкие", – написал Шкребец.

Скриншот: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"
Скриншот: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"

В комментариях под постом пользователи соцсети написали, в частности, что "ей одной с 7 млн [видимо, рублей, выплачиваемых в России за смерть солдата] будет легче" и что "Диме нужен психиатр".

Позже Шкребец написал, что жена его бросила, "пришла, забрала собаку и опять исчезла".

Скриншот: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"
Скриншот: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"

Еще через некоторое время Шкребец пообещал написать "правду о крейсере "Москва", после чего удалить страницу в соцсети.

"Я скажу вам то, что знаю, а знаю я много. Сделаю это так, чтобы не дать власти меня "посадить", – объяснил он.

Скриншот: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"
Скриншот: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"

Дмитрий Шкребец рассказывал о пропаже сына, служившего на крейсере "Москва", 17 апреля. Егор Шкребец был призван на службу из Ялты в оккупированном Крыму, сообщал он. Мать срочника Ирина Шкребец говорила, что они с мужем были в госпитале, куда привезли раненых с крейсера. Она, отмечала, что "каждого обожженного ребенка" смотрела, но своего не нашла. Отцу срочника сказали, что его сын "в море где-то".

Шкребец, судя по скриншоту, который публиковали СМИ, 15 апреля заявлял, что "такой страны, как Украина, быть не должно", а украинцы – это "люди, которых заставили забыть, что они русские".

Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек.

В министерстве обороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Журналисты опубликовали ряд материалов, которые свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести. После этого в Минобороны РФ заявили об одном погибшем и 27 пропавших без вести на крейсере.

Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

Теги: Россия, Москва, Черное море, корабль, вторжение, крейсер, собаки, моряки, соцсеть, отец, жена, море, российские оккупанты
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