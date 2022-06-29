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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ допросила пленного российского военного, который участвовал в попытке спасения крейсера "Москва"

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Оккупант сообщил, что первую медицинскую помощь ему оказали военнослужащие ВСУ
Оккупант сообщил, что первую медицинскую помощь ему оказали военнослужащие ВСУ
Скриншот: Служба безпеки України / YouTube

Служба безопасности Украины допросила российского военного, который участвовал в попытке спасения подбитого флагмана Черноморского флота РФ ракетного крейсера "Москва", а затем – в войне против Украины в качестве пехотинца. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 29 июня.

"Был непосредственно участником спецоперации по спасению ракетного крейсера "Москва". Там было много трупов и в основном спасение происходило очень печально. Мы корабль потеряли, он затонул, мы не смогли его отбуксировать", – сказал он.

По словам военного, ему дали выбор: либо дальше выходить на кораблях в море, либо пойти в пехоту.

"Я насмотрелся, что было на "Москве", я не хотел дальше видеть то же, когда посреди моря умираешь. Страшно", – сказал он.

Оккупант заявил, что написал рапорт о согласии отправиться на "спецоперацию" (так в России называют войну против Украины).

"Нас отправили в разведку на двух БТР в составе 30 человек. Мы попали под минометный обстрел", – сказал он.

По словам пленного, его командиры приказали оставлять раненых на поле боя, "иначе мы с ними не сможем убежать". Первую медицинскую помощь ему оказали военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

ВСУ подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар украинскими ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признают, что по крейсеру был нанесен ракетный удар. 

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным минобороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

В минобороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Но расследования журналистов свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести.

Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.

В конце мая в ГУР Минобороны Украины заявили, что РФ подняла с крейсера "Москва" тела моряков и секретное оборудование.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Черное море, крейсер, допрос, война России против Украины
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