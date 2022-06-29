СБУ допросила пленного российского военного, который участвовал в попытке спасения крейсера "Москва"

"Был непосредственно участником спецоперации по спасению ракетного крейсера "Москва". Там было много трупов и в основном спасение происходило очень печально. Мы корабль потеряли, он затонул, мы не смогли его отбуксировать", – сказал он.

По словам военного, ему дали выбор: либо дальше выходить на кораблях в море, либо пойти в пехоту.

"Я насмотрелся, что было на "Москве", я не хотел дальше видеть то же, когда посреди моря умираешь. Страшно", – сказал он.

Оккупант заявил, что написал рапорт о согласии отправиться на "спецоперацию" (так в России называют войну против Украины).

"Нас отправили в разведку на двух БТР в составе 30 человек. Мы попали под минометный обстрел", – сказал он.

По словам пленного, его командиры приказали оставлять раненых на поле боя, "иначе мы с ними не сможем убежать". Первую медицинскую помощь ему оказали военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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